Matovič postoju strany Smer nerozumie, hodila podľa neho cez palubu vlastného ministra

Matovič zároveň uviedol, že Slovensko by malo poslať v decembri do Maroka svojho zástupcu.

Zdroj: Reprofoto RTVS

"V situácii, keď predseda Národnej rady SR chodí do ruskej dumy, je dobré, aby mala vláda ministra, ktorý navonok jasne deklaruje naše prozápadné postoje. Podľa môjho názoru by sme mali poslať do Maroka zástupcu, aby sme vôbec mohli vzniesť naše pripomienky k spomínanému dokumentu. Ja vnímam túto tému migrantov, skôr ako nástroj na prekrytie iných záležitostí, napríklad nákupov na Ministerstve obrany SR," povedal Matovič.

Podľa lídra opozičného hnutia Sme rodina Borisa Kollára je dokument OSN neprijateľný a účasť Slovenska na decembrovej konferencii v Maroku by automaticky znamenala súhlas aj napriek výhradám. "Ak tam niekto pôjde, automaticky sa k tomu prihlásime. Tento materiál odmieta veľký počet krajín a mali by sme ho jasným spôsobom odmietnuť aj my, tým, že do Maroka slovenský zástupca nepocestuje," povedal Kollár v spomínanej relácii.

Zdroj: Reprofoto RTVS

Tomáš: Lajčák musí rešpektovať rozhodnutie parlamentu

Vládna strana Smer-SD sa vyjadruje, že verí, že Miroslav Lajčák zostane na poste ministra zahraničných vecí. Na druhej strane podľa poslanca Národnej rady SR Erika Tomáša za Smer-SD musí Lajčák rešpektovať rozhodnutie parlamentu, ktorý prijal odmietavé stanovisko ku globálnemu kompaktu Organizácie Spojených národov o migrácii. Tomáš v relácii RTVS O 5 minút 12 tiež potvrdil, že zahraničnopolitická orientácia Slovenskej republiky nebude odlišná ani po prípadnej výmene ministra.

Zdroj: Reprofoto RTVS

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič nerozumie postoju vládneho Smeru, pretože na príprave globálneho kompaktu participoval aj samotný Lajčák.

"Postoj našej strany k otázke migrácie je dlhodobo nemenný. Vzhľadom na to, aký postoj zaujal pán Lajčák k dokumentu OSN je jeho demisia logickým krokom. Aj napriek tomu, ide o rešpektovaného diplomata a my veríme, že svoje rozhodnutie odísť z postu ministra ešte prehodnotí," povedal Tomáš. "Pán minister Lajčák, ale musí rešpektovať rozhodnutie Národnej rady SR, kde za odmietavý postoj hlasovala ústavná väčšina poslancov," doplnil.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher, Diana Černáková

Nahradí ho Fico?

Miroslav Lajčák už podal v piatok oficiálnu demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Rozhodol sa rezignovať po tom, ako Národná rada SR prijala vo štvrtok uznesenie o nesúhlase s globálnym kompaktom Organizácie spojených národov o migrácii. V súvislosti s možným nástupcom Lajčáka sa spomína meno predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. Podľa Tomáša sú tieto diskusie predčasné, pretože post ministra zahraničných vecí stále zastáva Lajčák.