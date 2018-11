Národná rada pokračuje v rokovaní: Poslanci otvoria diskusiu o návrhu rozpočtu na budúci rok

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Rokovanie Národnej rady SR pokračuje v piatok zákonom roka, teda návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok a návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Slovensko by podľa neho malo na budúci rok dosiahnuť historicky prvý vyrovnaný rozpočet. A to napriek tomu, že pôvodný návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, schválený vládou a predložený do parlamentu, počítal ešte pre rok 2019 s miernym schodkom 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).