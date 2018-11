Rajtár podal trestné oznámenie v kauze Bonaparte, obsahuje zmapované prevody

"Je to doplnenie trestného oznámenia, ktoré som podával v júni tohto roka. Spolu s trestným oznámením z júna 2016 to bude znamenať, že celý komplex Bonaparte od stavby až po finálny predaj bytov, všetky podvody na DPH budú kompletne zmapované a polícia a prokuratúra budú môcť s touto kompletnou mapou pracovať a tieto skutky naozaj komplexne vyšetriť," uviedol Rajtár.

V novom trestnom oznámení sa majú nachádzať aj kompletné záznamy prevodov a predajov bytov v komplexe Bonaparte. Tie mali prechádzať z jedného vlastníka na druhého, pričom v prevodoch figurovalo viacero spriaznených firiem. Doplnil, že sa v nich opakovali mená Ladislava Bašternáka, Mariana K. a Stanislava Plutka. V súvislosti s osobou Stanislava Plutka uviedol, že okrem Ladislava Bašternáka sa pozná aj s podnikateľom Marianom K., s ktorým mal obrať o peniaze firmu Petrimex. Spoločne s ním mal neskôr podnikať aj so zavraždeným Jánom Duckým.

Podľa Rajtára sa opakoval rovnaký modus operandi ako v prípade Five Star Residence. Podobným spôsobom sa mali pri prevodoch jednotlivých bytov opakovane vyberať vratky na daniach. "Robila to tá istá organizovaná skupina," doplnil a vysvetlil.

"Určite sa to nemohlo diať bez politického krytia a krytia na miestach vo finančnej správe, to znamená na daňových úradoch, na polícii," ozrejmil. Opakovaná trestná činnosť je podľa neho oveľa závažnejšia, preto je potrebné vyšetriť všetky prepojenia v súvislosti so spomínanými osobami a všetky prepojenia a súvislosti v kauzách. "Keď vyšetrovatelia donesú na súd rozšírený skutok spojený s ďalšími skutkami, potom to bude vyzerať úplne ináč. Potom sa odhalí celá tá veľká organizovaná skupina, že to bol organizovaný zločin, ktorý trval dlho a naozaj bol úmyselný a zámerný," doplnil.

V súvislosti so stredajším súdom Ladislava B. okolo vratiek DPH v hodnote takmer dvoch miliónov uviedol, že je to len "malý čriepok z toho všetkého, čo Ladislav B. a s ním spriaznené osoby napáchali". Rajtár ďalej ozrejmil, že v rámci kauzy Five Star Residence mal Ladislav B. urobiť oveľa viac prevodov celkovo za 48 miliónov s neoprávnenou vratkou takmer osem miliónov eur. "To bude treba celé došetriť," avizoval a doplnil, že v tomto prípade podával trestné oznámenie koncom minulého roka. V kauze Bonaparte mal tak štát prísť o desiatky miliónov eur.

Okresný súd Bratislava II uznal v stredu Ladislava Bašternáka vinným zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného. Dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL - 202 vo výške takmer dvoch miliónov eur. Rozsudok si vypočul po tom, ako svoju vinu priznal a skutok oľutoval. Zároveň dostal zákaz päť rokov podnikať. Obhajca Ladislava Bašternáka Peter Filip sa na mieste voči rozsudku odvolal, prokurátor si zobral čas na rozmyslenie. Sadzba za zločin neodvedenia dane a poistného je sedem až 12 rokov. Súd však zohľadnil poľahčujúce okolnosti, ako čistý register trestov, priznanie sa ku skutku, jeho oľutovanie a uhradenie škody.