Až zrušením milosti pre Mariána Kočnera bude spravodlivosti učinené zadosť, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Až zrušením milosti pre Mariána Kočnera bude spravodlivosti učinené zadosť. Myslia si to podpredsedovia strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová a Ľubomír Galko a poslanci NR SR Alojz Baránik a Jozef Rajtár. Podľa nich členovia vládnej koalície miesto základnej spravodlivosti zrozumiteľnej pre všetkých ponúkajú verejnosti formalistické argumenty, prečo omilostenie Kočnera nebohým prezidentom Michalom Kováčom nemožno zrušiť.

"Keď pred niekoľkými mesiacmi vládna koalícia spojila zrušenie Mečiarových amnestií so zrušením milosti prezidenta Kováča svojmu synovi, mali sme podozrenie, že v pozadí tohto úmyslu nie je spravodlivosť, ale perfídny pokus odradiť nás od hlasovania. Napriek tomu sme za návrh ústavného zákona a zmenu ústavy hlasovali. Mečiarove amnestie boli brutálnym zneužitím práva a pošliapaním spravodlivosti. Zároveň sme akceptovali argument koalície, že so zavlečením Michala Kováča mladšieho do cudziny súvisí kauza podvodu voči Technopolu z 90. rokov minulého storočia a prezident Kováč sa ocitol v konflikte záujmov, ak udelil na tento prípad milosť svojmu synovi. Bolo nám však zároveň podozrivé, prečo vládna koalícia inak posudzuje náš návrh, aby parlament potom zrušil aj milosť voči Kočnerovi. Veď Kočner čelil rovnakému podozreniu v kauze Technopol ako Michal Kováč mladší," uviedli liberáli v tlačovej správe.

Sulíkovci sú si dnes už istí, že za právnymi kľučkami a výhovorkami sa skrývalo to, že Kočner bol blízkym človekom niektorých vysokých politikov Smeru-SD. "Práve z tohto výsadného postavenia mu plynula beztrestnosť na jeho špinavé obchody. A dnes, keď sme do Národnej rady SR predložili návrh na zrušenie aj Kočnerovej milosti v kauze Technopol, čím ho z hľadiska práva chceme dať na roveň Michalovi Kováčovi mladšiemu, znova sa ozývajú hlasy na jeho obranu a znova padajú falošné argumenty spochybňujúce legitímnosť tohto kroku," dodali. Podľa SaS má Kočner v koalícii stále svojich ľudí, svojich ochrancov.

"Obraciame sa však na tých poslancov vládnej koalície, ktorí nemajú s väzneným Kočnerom nič spoločné, ktorých Kočner nijako nedrží v hrsti, aby sa znova pridali na stranu spravodlivosti a náš návrh podporili. Ak si nezaslúžil milosť Kováč mladší, ktorý ju využil na to, aby sa očistil pred nemeckým súdom, nezaslúži si ju ani Marián Kočner, ktorý sa s ním len pasívne zviezol," uzavreli.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada zrušiť v Národnej rade SR prezidentskú milosť pre Kočnera, udelenú v kauze Technopol. Liberáli predložili na novembrovú schôdzu parlamentu návrh ústavného zákona, ktorý milosť pre kontroverzného podnikateľa zruší. Podľa opozičnej strany je v súčasnosti dôvodom na takýto návrh situácia, keď je Kočner väzobne stíhaný za kauzu zmenky a je podozrivý z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.