Učitelia kritizujú nový rozpočet pre školstvo: Prehra Slovenska, rodičia priplatia za štandard

BRATISLAVA - Rozpočet pre školstvo je závažnou prehrou Slovenska. V roku 2016 sa počas najdlhšieho štrajku učiteľov všetky školské organizácie zhodli na požiadavke, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia najmenej šesť percent, čo je priemer vyspelých krajín OECD. Z návrhu rozpočtu na rok 2019 je ale jasné, že stagnácia na podpriemernej úrovni približne štyri percentá HDP bude pokračovať. Tvrdí to Slovenská komora učiteľov vo svojej tlačovej správe.

Podľa komory je potrebné si uvedomiť, kde sú priority vlády. Zdroje na regionálne školstvo v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 porastú len o 21,8 milióna eur. „Pritom na žiaka stále dávame iba asi 70 percent toho, čo v krajinách OECD. V rozpočte sa spoliehame na eurofondy, ktoré však nedokážeme zmysluplne čerpať. Alarmujúcim faktom je mimoriadne nízke, len dvojpercentné čerpanie zdrojov z EÚ, pričom dnes sme mali byť na úrovni 65 percent a s veľkou pravdepodobnosťou väčšina peňazí prepadne," povedal predseda komory Vladimír Crmoman.

Samotné ministerstvo financií v návrhu rozpočtu konštatuje, že platy slovenských učiteľov v medzinárodnom porovnaní zaostávajú. Navrhuje, aby sa nastupujúcim pedagógom zvyšovali platy výraznejšie, aby bolo učiteľské povolanie atraktívne pre mladých talentovaných ľudí aj počas celej kariéry. „Pri zachovaní nastaveného rozpočtového tempa tejto vlády je však ťažké dosiahnuť mzdu pedagóga, ktorá by bola primeraná k priemeru vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Priemer krajín OECD je 91 percent, ale na Slovensku, aj so všetkými príplatkami, je to len 64 percent priemerného platu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Plánovanými 10 miliónmi eur pre nastupujúcich pedagógov vláda len ťažko zabezpečí sľubovanú atraktivitu profesie," vysvetlili učitelia.

Učitelia tvrdia, že vláda plánuje úplne neefektívne a nekoncepčne vyhodiť viac ako sto miliónov eur na obedy „zadarmo“, a tým skomplikovať situáciu školám s prevádzkou jedální. Naďalej nerieši situáciu s chýbajúcimi asistentmi, odbornými tímami, či učebnicami. „Rodičia tak pre svoje deti z vlastného vrecka priplácajú za štandard, zatiaľ čo zo štátneho máme platiť napríklad predražený Edunet. Vychovávatelia budú mať naďalej nereálne nastavený úväzok a čoraz častejšie budeme zápasiť s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických i nepedagogických zamestnancov," dodali učitelia.

Príbehy úspešných krajín so stabilne výkonnou ekonomikou a rozvinutou kultúrou sa začínajú výraznými investíciami a podporou kvality vo výchove a vzdelávaní. Neochota investovať v čase prosperity sa nám podľa Slovenskej komory učiteľov vráti v odchode mnohých mladých ľudí do zahraničia a v ďalšej devalvácii vzdelania na Slovensku.