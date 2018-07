Slovensko čaká veľký návrat politika, ktorý padol na dno: Mečiarovo priznanie!

BRATISLAVA - Chystá sa návrat ďalšej kontroverznej osobnosti, ktorá odišla do zabudnutia? Bývalý premiér Vladimír Mečiar tajomne naznačil, že svoje posledné slovo na slovenskej politickej scéne ešte nepovedal.

Mečiara si odchytila redaktorka TV Markíza po tom, čo bol na polícii vypovedať o vražde Silvie Volzovej, do ktorej je namočený Pavol Rusko. Muž, ktorý sa po absolútnom prepade HZDS vo voľbách v roku 2010, keď strana vo voľbách do parlamentu nezískala ani 5%, vytratil z očí verejnosti, rozmýšľa nad veľkým návratom.

„Neoddychujem. Ovce som prestal pestovať, lebo mi zožrali stromy," povedal Mečiar s dodatkom, že trochu sa začal venovať politike. „Určite neplánujem kandidatúru na prezidenta," uviedol, zároveň však priznal, že vstup do politiky plánuje.

Politológovia sú však skeptickí. Ján Baránek si Mečiarove pôsobenie v regionálnej poiltike vie predstaviť jedine ako hobby. „To, čo by mohol schytávať od svojich politických rivalov, by určite bolo veľa nepekného a veľmi ťažko by sa voči tomu nejakým spôsobom vymedzoval," tvrdí zas pre Markízu sociológ Martin Slosiarik.

Podľa Grigorija Mesežnikova je najpravdepodobnejšie založenie politickej strany. Tvrdí však, že on už svoj elektorát stratil. „Ďalších voličov prebrali strany, ktoré ich stále majú, napríklad SMER," povedal politológ.

Mesežnikov zároveň uvádza, že návrat Mečiara by mohol oslabiť extrémistov, ktorým by mohol ubrať niekoľko percent. Pridal sa aj Baránek, podľa ktorého vyrastá generácia voličov nepamätajúca sa na 90-te roky, ktorým môže Mečiar imponovať „cez prizmu tzv. národných záujmov".