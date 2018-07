VIDEO Arcibiskup poukázal na drsnú skutočnosť: Mafiánske maniere a podvody, nespokojný Pellegrini

Počas svojej kázne vyzdvihol význam pravdy, ktorej sa dožaduje spoločnosť. Z jeho slov však nebol úplne nadšený premiér Peter Pellegrini, ktorému v kázni chýbalo viac pozitív.

„Iba pravda nás oslobodí. Spoločnosť túži po pravde. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď vrah je stále na slobode, už nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme počúvať pravdu. O to by nám malo stále ísť, iba o pravdu, potom by sa takéto neprávosti nestávali. Naša spoločnosť je citlivá na korupciu, klientelizmus, zneužívanie európskych fondov, podvody a mafiánske maniere," povedal arcibiskup – metropolita Babjak.

Nejde to dobrým smerom, tvrdí Babjak

Na význam misie sv. Cyrila a Metoda si podľa jeho slov spomíname najmä preto, že cítime, že to u nás nejde dobrým smerom. „Slušní ľudia chcú, aby sa tieto veci riešili a vyriešili. Pravda nás vedie k dobru, pravdivosti, čestnosti, vidíme, ako sa celý národ domáha týchto hodnôt,“ uviedol Babjak.

„Niekto cudzí nás chce zviesť z pravej cesty. Naša krajina potrebuje znova počuť pevný hlas a mocný príklad vierozvestcov dneška, potrebuje zodpovedných vodcov v našej krajine, ktorým by bytostne išlo o náš ľud. Slovensko potrebuje duchovných i svetských vodcov, aby sme nemohli zapierať sami seba, aby nami nikto nemohol manipulovať, nanucovať nám neprijateľné zákony na úsvite tretieho tisícročia,“ povedal arcibiskup.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Nech nám nič nenútia

„Nedovoľme, aby nám iní nanucovali, ako máme žiť, aké majú byť naše manželstvá, koľko môžeme mať detí, ako a čo sa majú naše deti učiť, komu a čomu majú naše deti veriť,“ vyzval občanov. Vo svojej kázni arcibiskup pripomenul, že my, kresťania, sme zvykli robiť kompromisy so zlom aj tam, kde je pravda veľmi jasná, hoci sa ju snažia niektorí zahmliť.

„Niekedy si želám, aby prišiel niekto, ako to dieťa z Andersenovej rozprávky o cisárovi a zakričal – veď je nahý! Nazvime veci pravým menom, nehrajme sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadáme do nekultúry, novodobého pohanstva, ktoré už raz bolo v našej krajine vykorenené cyrilometodskou misiou. Upadáme na morálne dno, ktoré ešte nikoho neurobilo šťastným. Potrebujeme počuť jasný hlas nielen zo strany duchovných, ale aj svetských predstaviteľov, ktorý nám ohlási pravdu,“ povedal Babjak.

Pellegrini čakal viac pozitív

Na slávnostnej omši sa zúčastnili dvaja z najvyšších predstaviteľov štátu, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a predseda vlády SR Peter Pellegrini. V kázni podľa Pellegriniho zazneli mnohé veci, chýbali mu však pozitíva.

„V našich kázňach a prejavoch by aj po vyslovení názoru a kritiky, čo je samozrejme vždy správne a prospešné, mali zaznieť v ďalších častiach aj pozitívne veci, ktoré ten národ povzbudia a vlejú trošku optimizmu,“ skonštatoval.

„Hovorme si pravdu, taká, aká je, nemeňme ju, ani si nezakrývajme pred ňou oči, ale aj trošku nádeje a pozitívneho musí vždy zaznieť z pódií, či už je to kňaz, politik alebo bežný občan. Mne to trošku chýbalo, bol by som tým ľuďom možno naozaj povedal aj niečo krajšie, pekné, čo by pookrialo na duši, nielen tak nejako zhodnotiť tú situáciu. Ale mne neprináleží komentovať kázne, ja môžem komentovať mojich koaličných a opozičných kolegov,“ uzavrel Pellegrini.