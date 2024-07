SuperZverinec s Jankou Hospodárovou: Ktorý vták je pre vás vhodný? Tieto hračky ho uspokoja najlepšie!

Janka Hospodárová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Dlhšiu dobu zvažujete kúpu vtáčika, ale neviete odhadnúť, čo všetko to so sebou prináša?

Vtáčiky sú fascinujúce zvieratá, ktoré môžu byť príjemnými spoločníkmi. Medzi prednosti napríklad papagája patrí inteligencia, krásne sfarbené perie, imitácia zvukov a u viacerých druhov tiež schopnosť naučiť sa niekoľko slov. Je to však záväzok na niekoľko desiatok rokov. Na výber je však aj množstvo menších vtáčikov. Pred ich zakúpením si však treba zodpovedať niekoľko otázok:

• Súhlasí s obstaraním vtáka celá rodina? Nebude nikoho svojim prípadným krikom obťažovať?

• Mám dostatok času sa mu venovať? Stres je spúšťačom ochorení a znudený vták si často začne šklbať perie.

• Mám dostatok financií na chov?

• Chcem mať jedného, dvoch, alebo viac vtáčikov?



Po zodpovedaní týchto otázok a rozhodnutí zaobstarať si vtáčikov treba ako prvé myslieť na klietku - čím bude väčšia, tým lepšie. Optimálne je, ak má vtáčik možnosť vo svojej klietke voľne rozprestrieť krídla a možnosť prelietavať z miesta na miesto. Ideálna je čo najširšia a najvyššia hranatá klietka, pretože kruhové tvary a oblé hrany klietky môžu mať negatívny vplyv na psychiku vtákov. Potom prichádza na rad výber príslušenstva. Klietka by mala obsahovať misku alebo napájačku na vodu a potravu, vhodné bidielka, ktoré by mali byť umiestnené v rôznych častiach a výškach klietky. Najväčšiu radosť im spravíte aj kúpou doplnkov a hračiek. Nepohrdnú zrkadielkom, rebríkom, hojdačkám, preliezačkám, motúzikom a kúpeľničkou.

