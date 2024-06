Lásku mačiek si získate aj cez žalúdok: Pozor však na mýtus, ktorý im môže vážne ublížiť! TOTO nikdy nerobte

Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Mačky sú labužníčky a máločo im chutí. Zásadou pri ich kŕmení je to, že prístup k strave by mali mať počas celého dňa. Rozhodujúce sú granulky, čo je základ stravy. Špeciálnu stravu potrebujú kastrované mačky, ktoré zvyknú viac priberať a viac by mali aj piť. Čím kvalitnejšiu, pestrejšiu a chutnejšiu stravu im podáme, tým lepšie puto si nimi vieme vybudovať. Na výber máme nielen granule, ale aj pasty, kapsičky, polievky, želé a drinčíky. Ak si však myslíte, že mačky potrebujú kravské mlieko, ste na omyle. Mačka nedokáže stráviť laktózu a kravské mlieko im spôsobuje zažívacie ťažkosti. Takže ak mlieko, tak bez laktózy. Vo videu sa dozviete aj to, ako im možno zatraktívniť pitie, keďže nie veľmi majú radi stojacu vodu.

Viac informácií sa už dozviete z relácie SuperZverinec, v ktorej Janka Hospodárová vyspovedala Roba Schemmera, manažéra Super zoo.

