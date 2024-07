Najviac trendy maznáčikovia! Morčiatka sú pre deti ideálnou voľbou: Odborníčka radí, ako ich urobiť šťastné

Mária Ivanová je odborníčka na chov malých cicavcov (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Morčatá sú zvieratá, ktoré si získali popularitu u profesionálov či hobby chovateľov po celom svete. Vynikajú svojou jedinečnou povahou, sociálnym správaním aj rôznorodosťou farieb a typov srsti jednotlivých plemien. Dožívajú sa 4-8 rokov.

Morčatá potrebujú k svojej psychickej pohode komunikáciu prostredníctvom zvukov, dotykov, šantenia s kamarátom rovnakého druhu. Neverte mýtom, že pokiaľ sa budete svojmu morčaťu dostatočne venovať, viete mu nahradiť morčacieho kamaráta. Ideálne je chovať vykastrovaného samca v spoločnosti samíc. Obľúbené sú aj chovy dvoch samíc.

Morčatá sú aktívne a zvedavé zvieratá, preto by sme im mali poskytnúť dostatočne veľký priestor. Ideálne je, pokiaľ majú klietku o dĺžke 100 cm + výbeh. Klietky o rozmeroch 120 cm, 140 cm sú ideálnym riešením. Morčatám je vhodné zabezpečiť tiež priestor, v ktorom sa môžu voľne pohybovať aspoň na hodinu denne. Morča sa tak môže prebehnúť, vyšantiť, oňuchať nové miesta, môžete si s ním zlepšiť vzťah, prípadne ho vziať na ruky. Morčatá nepatria k extra hlučným spolubývajúcim, no treba sa pripraviť na to, že ak niečo chcú, vedia si to náležite vypýtať svojim pískaním – najmä ak ide o potravu či obľúbenú maškrtu. Za pozorovanie určite stoja aj ich rôznorodé zvukové prejavy, ktorými dávajú najavo svoju náladu a zároveň komunikujú s inými členmi morčacej rodiny či „svojim človekom“.

Aby si morčatá mohli obrusovať predné zuby a mohli sa pri tom aj trocha zabaviť, mali by mať v ubikácii hračky. Ideálne je vešať ich na steny ubikácie alebo pevné predmety, aby neležali na podstielke a neposúvali sa pri hryzení. Ak sa morča s hračkou nehrá, môžeme ju zatraktívniť tým, že ju vypcháme senom, do ktorého ukryjeme maškrty.

