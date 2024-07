Ako donútiť mačku, aby neničila nábytok: Povinná výbava každého milovníka rozkošných šeliem!

Janka Hospodárová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Všetky mačky sú hravé a majú záujem o interakciu. Odborníci hovoria, že človek by mal venovať každý deň 30 – 40 minút aktívnej hre s mačkou. Okrem toho, že je to zdravé, prirodzené a pomáha to odbúrať negatívne prejavy nežiadúceho sa správania, upevňuje sa tým i vzájomný vzťah. Ak pracujeme 12 a viac hodín denne, mali by sme sa zamyslieť, či je pre nás toto domáce zvieratko vhodné. Základným kameňom mačacej domácnosti je zaujímavé prostredie, ktoré ju nebude nudiť a v ktorom sa bude cítiť príjemne.

Mačky sú šelmy, lovci a veľkí pozorovatelia. Ak máme možnosť uvoľniť im jedno okno aj s parapetom, zasieťovať ho, poprípade zabezpečiť mrežou, vytvoríme tak mačke výbornú pozorovateľňu. Mačky vydržia desiatky minút pozorovať dianie na ulici či krmítku vtákov na neďalekom strome. Mačka je zároveň typická svojou potrebou škriabať, brúsiť si pazúriky, šplhať sa do výšin. Toto jej prirodzené správanie by sme jej mali umožniť škrabadlom. Ak máme dostatok priestoru, môžeme rozmiestniť jedno veľké škrabadlo do centrálnej miestnosti (najčastejšie obývacia izba) a viac malých do iných miestností, kde sa mačka i my často zdržujeme.

Viac informácií sa už dozviete z relácie SuperZverinec, v ktorej Janka Hospodárová vyspovedala Roba Schemmera, manažéra Super zoo.Ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

