Pekelné teploty zasiahli Slovensko: PRVÁ POMOC pre vašich miláčikov! TOTO sú signály, keď im môže ísť o život

Janka Hospodárová v relácii SuperZverinec vyspovedala Dagmar Zähringer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Človek sa pri zvýšení telesnej teploty potí, čím sa organizmus ochladzuje. Pes má malé množstvo potných žliaz na labkách. Organizmus si preto chladí najmä zrýchleným dýchaním s vyplazeným jazykom. Ak však je vysoká teplota v kombinácii s vysokou vzdušnou vlhkosťou, organizmus psa sa týmto spôsobom (dychčaním) takmer vôbec nedokáže ochladiť. Ochladzovaním, teda odparovaním vody, navyše stráca tekutiny a vzniká u neho riziko dehydratácie. Preto pes musí mať neustály prístup k čerstvej, chladnej vode. Psy chované vonku na záhrade je potrebné pravidelne kontrolovať, nestačí, že sa dokáže skryť v tieni. Ak sú teploty naozaj vysoké, je vhodné umožniť psom prístup do chladnejších častí domu, garáže, či pivnice, častokrát stačí ľahnúť si na chladnejšiu dlažbu. NIKDY nenechávajte psa zavretého v aute osamote, a to ani v tieni a so stiahnutým okienkom.

Príznaky, že došlo k prehriatiu organizmu psa:

• suchý, horúci ňufák, suché sliznice pyskov a kože

• pes nadmerne sliní

• zrýchlený tep srdca a sťažené, zrýchlené dýchanie

• zvracanie

• nervozita, potom apatia a dezorientácia, malátnosť, bezvedomie

• telesná teplota môže presahovať 40 °C

Pri prehriatí je nutné psovi poskytnúť čo najrýchlejšie prvú pomoc, ak nepríde včas, pes môže zomrieť. Najdôležitejšie je ho čo najskôr ochladiť, ale postupne.

• čo najrýchlejšie odneste psa na chladnejšie miesto

• položte ho tak, aby hlava bola vyššie než zvyšok tela (pri prehriatí hrozí opuch mozgu)

• psa začnite postupne ochladzovať od labiek (môžete využiť zabelené kúsky ľadu, mrazenej zeleniny, studenej vody)

• zabaľte psa do mokrých uterákov (oblečenie, prikrývok - pozor, voda nesmie byť studená/ľadová) – takto mu môžete začať ochladzovať vnútornú stranu stehien, brucho, krk, postupne hlavu... postriekajte ho alebo pomaly polievajte chladnou vodou (použiť môžete napríklad rozprašovač na rastliny) alebo ho postupne vložte do vody. Je jedno, či to bude vaňa alebo rybník, voda hlavne nesmie byť ľadová

• ak pes zvládne piť, ponúkajte mu po menších dávkach chladnú vodu

• po poskytnutí prvej pomoci okamžite vyhľadajte veterinára

Viac informácií sa už dozviete z relácie SuperZverinec, v ktorej Janka Hospodárová vyspovedala veterinárku Super zoo, MVDR. Dagmar Zähringer. A ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

SuperZverinec-úpal (Zdroj: NL/TH)