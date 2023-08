Na jeseň nás čaká finančná a potravinová kríza. Kritická doba potrvá až do roku 2025

Katarína Čičmancová

Katarína Čičmancová rieši v prvom rade vzťahy medzi partnermi, ale aj rodičmi a deťmi a tiež za ňou chodia podnikatelia s tým ako nastaviť biznis. Pri svojich predpovediach vychádza z dátumu narodenia aj z mena a priezviska, ktoré podľa nej určujú talenty. Vie poradiť rodičom, aké meno by sa hodilo ich dieťaťu v súvislosti s približným dátumom narodenia, ale aj to, na čo by mohlo mať talent a aké krúžky by malo navštevovať. Viac si pozrite alebo vypočujte v Topky podcaste.

