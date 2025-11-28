BLACK FRIDAY: Značkové okuliare za zlomok ceny?

Black Friday nie je len o nákupe drahých darčekov pod vianočná stromček za výrazne nižšie ceny. Nezabudnite využiť tieto zľavy aj na praktické veci. Jedným z nich sú okuliare. Tie sú neraz drahšou položkou v rodinnom rozpočte. Ukážeme vám ako dá pri ich kúpe výrazne ušetriť.
1. Počkajte na výpredaj!
Ak chcete značkové okuliare za polovicu ceny, neukvapujte sa a počkajte na Black Friday aj vo vašom obľúbenom eshope s okuliarmi. Napríklad jeden z najväčších eshopov s okuliarmi a kontaktnými šošovkami - Alensa počas Black Friday zväčša ponúka až 60 % zľavu na vybrané značkové produkty. Neraz sú zľavy nielen na samotné okuliarové rámy, ale aj na sklá, jednotlivé povrchové úpravy či na doplnky a príslušenstvo ako sú roztoky či púzdra. Nezabúdajte pritom, že táto zľava je časovo ohraničená, tak ju určite nepremeškajte.
2. Pozor na chytáky
Nie je zľava ako zľava. Rôzni predajcovia okuliarov sa snažia využiť Black Friday a nachytať zákazníkov na nekorektné zľavy kde pôvodnú cenu umelo navýšia. Odporúčame vám preto skontrolovať cenu vami vybraných okuliarov aj u konkurencie. Rovnako je potrebné si zrátať celkovú cenu nových okuliarov. Zľava sa totiž môže týkať len okuliarového rámu. Cena skiel a povrchových úprav však môže byť premrštená. „Nielen počas Black Friday ale počas celého roka sa snažíme, aby naše okuliare boli najdostupnejšie na trhu. Výpredaj Black Friday je však výnimočná príležitosť si obstarať okuliare výrazne lacnejšie ako je štandardná cena,“ konštatuje Petr Langer, marketingový manažér optiky Alensa pre Európu.
3. Nakupujte na e-shope
Pri nákupe okuliarov a kontaktných šošoviek na internete môžete ušetriť až 2/3 ich bežnej ceny. Okrem toho máte často omnoho väčší výber ako v kamennej predajni. Napríklad na e-shope alensa.sk máte na výber až 3 000 rámov skladom. Ide o mnoho väčšie možnosti si nájsť tie pravé. Pri nákupe nad určitú hodnotu máte doručenie okuliarov, alebo šošoviek zadarmo. Takto môžete ušetriť ďalšie peniaze pri nákupe. „Nakupovanie okuliarov a šošoviek cez internet je dnes bežnou vecou. Neplaťte zbytočne keď nemusíte. Kvalita okuliarov a šošoviek v porovnaní s kamennými predajňami je totiž totožná,“ konštatuje Lenka Petruchová, optometristka optík Alensa, predajcu dioptrických a slnečných okuliarov i kontaktných šošoviek.
Black Friday
Black Friday sa považuje za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky. Na celom svete sa začína obdobie výpredajov za výrazne znížené ceny.Termín vznikol vo Philadelphii kvôli veľkému dopravnému zmätku, ktorý tam tradične nasledoval deň po dni vďakyvzdania. Počas 60. a 70. rokov 20. storočia sa rozšíril a dostal do širšieho povedomia. Čierny piatok je kritizovaný ako sviatok konzumnej spoločnosti. Nový rozmer dostal čierny piatok na internete, kde e-shopy ponúkajú rôzne zľavy až do pondelka (Cyber Monday), počas tzv. Cyber Week.
4. Privátne značky sú lacnejšie
Jednou z možností ako ušetriť pri nákupe okuliarov a šošoviek je dať prednosť privátnym značkám. Ide o také značky, ktoré nie sú zviazané s konkrétnou optikou či iným obchodom s optickými potrebami a nie sú dostupné v inej distribučnej sieti, teda inde ich skrátka nekúpite. Avšak privátne značky sú veľmi podobné aj ďalším značkám, ktoré si môžete kúpiť z pohodlia domova na internete. Tieto alternatívne značky kontaktných šošoviek a okuliarov pochádzajú od renomovaných výrobcov a bývajú cenovo podstatne výhodnejšie. Ako príklad môžeme uviesť značku Crullé. Ide o dizajnovú značku dioptrických ako aj slnečných okuliarov s kvalitným prevedením, širokým sortimentom a za veľmi príjemné ceny.
5. Využite zľavy v ALENSA.SK
Black Friday je tu! Využite našu ponuku a ušetrite až 60% na vybrané produkty! Ponuka platí od 24.11. do 30. 11. 2025.
-40 % zľava na okuliarové rámy značiek Boss by Hugo Boss, Carolina Herrera, Carrera, Crullé, David Beckham, Dsquared2, Fossil, Hugo by Hugo Boss, Kate Spade, Kimikado, Levi's, Missoni, Marc Jacobs, Marisio, Moschino, Pierre Cardin, Polaroid, Tommy Hilfige, Under Armour s kódom BWFRAMES25
-30 % zľava na kontaktné šošovky TOPVUE s kódom BWTOPVUE25
-30 % zľava na kontaktné šošovky GELONE s kódom BWGELONE25
-35% zľava na roztoky GELONE, LAIM CARE a AQ PURE s kódom BWSOLUTIONS25
-60% zľava na príslušenstvo ku kontaktným šošovkám s kódom BWACCESSORY25
-50% zľava na slnečné okuliare CRULLÉ, POLAROID, MARC JACOBS s kódom BWSUNGLASSES25
Široký výber dioptrických i slnečných okuliarov a ďalšie produkty starostlivosti o váš zrak nájdete na www.alensa.sk alebo navštívte optiky v Bratislave (Eurovea II.), Žiline (Bottova 43/10) alebo v Košiciach na Hlavnej ulici 116.
- reklamná správa -