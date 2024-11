Silné slová Gröhlinga: Prvé, čo spraví SaS vo vláde, bude zrušenie transakčnej dane

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tvrdí, že finančné prostriedky, ktoré si vláda Roberta Fica (Smer-SD) sľubuje od zavedenia novej dane, sa v plánovanej výške aj tak nevyberú pre spomalenie ekonomiky. "Transakčná daň je to najväčšie zlo, ktoré priniesla táto vláda. Absolútne tu zdevastuje podnikateľský sektor, malé a stredné firmy to úplne zničí, veľké firmy sa budú sťahovať do zahraničia," vyhlásil Gröhling.

archívne video

Dnešným dňom sa rozpadla koalícia, tvrdí Gröhling (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

SaS podľa neho odmieta konsolidáciu verejných financií postavenú na zvýšení DPH a zavedení novej transakčnej dane. "Mali by sme konsolidovať niekde na úrovni 1,2 - 1,4 mld. eur. Ale táto vláda navrhla konsolidáciu za 2,7 miliardy," tvrdí predseda SaS. Pýta sa, akým spôsobom chce vláda použiť miliardu eur navyše, ktorú si podľa neho naplánovala získať konsolidačnými opatreniami. SaS by podľa Gröhlinga ťažisko konsolidácie verejných financií postavila na šetrení výdavkov. "Na čo táto krajina má, to môžeme vydať. Ak nemáme na trináste dôchodky, lebo nemáme v Sociálnej poisťovni ani na dvanáste dôchodky, tak to musíme prehodnotiť," naznačil.

Suma rozdelená na dvanásť častí

Ak by si štát trináste dôchodky dovoliť mohol, bolo by podľa Gröhlinga férovejšie rozdeliť sumu na dvanásť častí a zvýšiť klasické dôchodky, ako ju nechávať na koniec roka. Rovnako je podľa neho možné zrušiť dve ministerstvá, rezort investícií a regionálneho rozvoja zriadený za vlády Igora Matoviča a ministerstvo športu kreované aktuálnou vládou. Pre študentov by bolo podľa SaS výhodnejšie, ak by si lístky na vlak platili, ale doprava vlakom by bola na solídnej úrovni, ako keď je zadarmo, ale jej úroveň je nízka. "Chceme mať na Slovensku ekonomicky silnú rodinu, ktorá bude sama o sebe rozhodovať. Keď sa rozhodne ísť na dovolenku, nepotrebuje Dankove rekreačné poukazy a na to, aby jej deti športovali, nepotrebuje športové poukazy," tvrdí Gröhling.

Dodal, že SaS neodmieta princíp solidarity, má ho aj v názve, solidarita by však mala byť adresná, zameraná práve na tie sociálne skupiny, ktoré ju potrebujú. Štát podľa neho nemá dostávať sociálne skupiny do závislosti na štátnej pomoci, naopak, má im pomôcť dostať sa na vlastné nohy, aby sa o seba dokázali postarať. "Sociálny systém musí viesť k samostatnosti človeka a musí mu k samostatnosti pomôcť. Nemôže vytvárať dlhodobú závislosť človeka od nejakých dávok. Takýto systém budete stále iba dotovať a zadlžovať krajinu," povedal.

SaS podľa Gröhlinga nepodporí zákon o štátnom rozpočte na budúci rok. Do parlamentu však prinesie pozmeňujúci návrh na zrušenie transakčnej dane. "Potrebujeme podporiť ekonomický rast. To, čo robí vláda, iba ničí strednú vrstvu a podnikateľov," vyhlásil. Ekonomika Slovenska podľa neho potrebuje impulz, ktorý by vedela dostať z pravej strany politického spektra. "Pravicové ekonomické opatrenia naštartujú Slovensko a znovu z nás spravia ekonomického tigra," naznačil predseda SaS.