Slovensko podporuje ambície Moldavska stať sa členom Európskej únie, vyhlásil premiér Fico

Dorin Recean a Robert Fico (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Slovensko podporuje vstup Moldavskej republiky do Európskej únie (EÚ). Uviedol to na tlačovej konferencii v Bratislave predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý v utorok prijal moldavského premiéra Dorina Receana. Ten pricestoval so svojou delegáciou na oficiálnu návštevu SR.