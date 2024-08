Do rozvoja cestovného ruchu pôjde trojnásobne viac peňazí, avizuje minister Keketi

Dušan Keketi (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Do rozvoja cestovného ruchu pôjde od budúceho roka trojnásobne väčší objem peňazí. Podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR pôjde ročne o 30 miliónov eur. Väčšiu časť prinesie vládou schválený fond na podporu cestovného ruchu, ktorý bude mať v budúcom roku k dispozícii 20 miliónov eur. Ďalších 10 miliónov eur prinesie príspevok na rozvoj cestovného ruchu, ktorý vláda schválila v rámci novely zákona o podpore cestovného ruchu. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).

"Objem peňazí, ktorý bol doteraz v rozvoji cestovného ruchu cez oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, bol maximálne na úrovni 9,5 milióna eur. Aktuálne sa bavíme o tom, že ho navýšime na úroveň 15 miliónov eur. Keď k tomu zarátam päť miliónov eur na konkrétne projekty a 20 miliónov eur do fondu, tak sa dostávame z ročnej alokácie 10 miliónov eur na úroveň 30 miliónov eur, čo je ten trojnásobok, ktorý sme avizovali," povedal Keketi.

Fond na podporu cestovného ruchu by mal byť zriadený od 1. januára 2025. Určený bude podľa ministra hlavne regiónom, samosprávam a podnikateľom v oblasti cestovného ruchu na to, aby zvýšili atraktivitu svojho prostredia. "Vznikne fond na podporu cestovného ruchu, ktorý bude prvýkrát ako systémový nástroj podporovať vznik lokálnej, regionálnej infraštruktúry, takzvaných atraktivít cestovného ruchu," doplnil Keketi.

Ďalších 10 miliónov eur má do rozvoja cestovného ruchu priniesť príspevok schválený v rámci novely zákona na podporu cestovného ruchu. Polovica z týchto peňazí bude určená pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, tá druhá na projekty digitalizácie cestovného ruchu.

Štátny tajomník MCRŠ SR Marek Harbuľák pripomenul, že podmienkou pri rozdeľovaní dotácií je spolupráca organizácií cestovného ruchu na spoločných projektoch a konkrétnych činnostiach. "Tým sa zabezpečí, že dotácie, ktoré vyplácame, budú ešte efektívnejšie vynaložené, čo by malo prispieť k tomu, aby sa do tých regiónov vracalo čoraz viac návštevníkov, čo by malo vyprodukovať vyššie príjmy dane z ubytovania," doplnil Harbuľák.Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika je navýšenie dotácie na rozvoj cestovného ruchu pre obce, ktoré sa angažujú v cestovnom ruchu, pozitívnou správou a môže im priniesť viaceré benefity. Doplnil, že je však potrebné upraviť pravidlá tak, aby ani podnikatelia ani samosprávy neťahali za kratší koniec.