Revolúcia v dokladoch: Zabudnite na plastové občianske, čoskoro ich budete mať v telefóne!

BRATISLAVA - Elektronické verzie dokladov, ako občiansky alebo vodičský preukaz v mobile by občania SR mohli začať využívať najneskôr v roku 2026. Do tohto roka musí byť systém digitálnej peňaženky pripravený v online aj offline verzii. Vyžaduje to nariadenie Európskej únie o európskej digitálnej identite. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Projekt je podľa rezortu stále v prípravnej fáze.

Hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann uviedol, že Európska komisia by mala vydať technické parametre pre digitálne peňaženky v novembri. Od tohto dátumu začne platiť dvojročná lehota na implementáciu peňaženiek. Občiansky preukaz v digitálnej peňaženke by štát chcel podľa neho testovať už na prelome rokov 2024 a 2025."Aktuálne ani jedna členská krajina EÚ nemá k dispozícií plnohodnotné technické riešenie v zmysle nariadenia o digitálnej identite, ale viacero krajín vyvíja národné riešenie, ktoré bude v priebehu spomínaných dvoch rokov upravovať a prispôsobovať štandardom pre zabezpečenie interoperability medzi systémami Digitálnej peňaženky v rámci EÚ," podotkol Neumann.

Aby sa takáto digitálna peňaženka mohla zaviesť do praxe, ministerstvo vnútra potrebuje zmeniť zákon o dôveryhodných službách. Do zákona by mali byť doplnené ustanovenia o európskej digitálnej peňaženke. Upravia sa aj postupy, ako sa stať poskytovateľom takejto peňaženky, či povinnosti MV v oblasti databáz totožností.

Novela zákona o dôveryhodných službách bola do prvého augusta podľa údajov na webe slov-lex.sk v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak by parlamentom prešla ešte v tomto roku, účinná by mohla byť od prvého januára, informuje rezort vnútra na svojom webe.