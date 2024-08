Ochladenie trhu práce v USA zvýšilo očakávania, že Fed výraznejšie zníži sadzby

Vlajka Spojených štátov (Zdroj: antipropaganda.sk)

NEW YORK - Prudké ochladenie na trhu práce v USA podporilo obavy, že najväčšia svetová ekonomika môže smerovať do recesie. Zároveň zvýšilo očakávania týkajúce sa uvoľnenia menovej politiky.

Piatková (2. 8.) správa amerického ministerstva práce ukázala nečakane výrazné spomalenie tvorby pracovných miest v USA a prekvapivý nárast miery nezamestnanosti, ktorá sa dostala na najvyššiu úroveň od októbra 2021.Zamestnávatelia v Spojených štátoch mimo poľnohospodárstva vytvorili v júli len 114.000 nových pracovných miest po 179.000 v júni. Miera nezamestnanosti stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 %. Ekonómovia počítali s 206.000 novými pracovnými miestami a stagnáciou miery nezamestnanosti na 4,1 %.

(Zdroj: Getty Images)

Ochladenie trhu práce, ktorý bol počas agresívneho cyklu sprísňovania menovej politiky americkou centrálnou bankou (Fed) v rokoch 2022 a 2023 prekvapivo odolný, podporilo obavy, že ekonomika USA smeruje do recesie a že Fed nechal úrokové sadzby vysoko príliš dlho.Ešte v stredu (31. 7.), keď menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023, počítal trh s tým, že Fed ju v septembri zníži o štvrť percentuálneho bodu a to bude zrejme jediné uvoľnenie menovej politiky v tomto roku.

Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia FOMC uviedol, že podľa jeho názoru sa trh práce nachádza v procese "pokračujúcej postupnej normalizácie", čo Fedu umožní ešte chvíľu počkať so znížením sadzieb, aby si bol istý, že sa mu definitívne podarilo skrotiť infláciu."Ak by Powell vtedy vedel to, čo vie teraz, pravdepodobne by sadzby znížil," uviedol hlavný ekonóm Annex Wealth Management Brian Jacobsen.

Správa z trh práce podporila očakávania, že Fed v septembri zníži kľúčovú sadzbu o pol percentuálneho bodu a v uvoľňovaní bude pokračovať aj potom, pričom na konci roka 2024 sa bude kľúčová sadzba nachádzať v pásme 4,00 % až 4,25 %.Analytici mnohých bánk na Wall Street výrazne revidovali svoje prognózy týkajúce sa vývoja menovej politky. Napríklad Goldman Sachs teraz počíta so sériou znižovania sadzieb na každom zasadnutí FOMC a Citi očakáva zníženie o pol percentuálneho bodu v septembri aj decembri. Podľa JP Morgan by Fed dokonca mohol znížiť sadzby ešte pred ďalším plánovaným zasadnutím FOMC.