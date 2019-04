Andrej Danko chce zakázať podporu LGBTI na školách: Problém vyvrcholil na gymnáziu v Bratislave

„Požiadal som pani ministerku školstva o rázne riešenie problému, ktorý vyvrcholil na Gymnáziu Jura Hronca, no môže sa týkať aj ostatných detí,“ opísal Andrej Danko. Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová prisľúbila vo veci konať a avizovala prípravu legislatívnych krokov k riešeniu tejto problematiky na základných a stredných školách.

Danko hovorí o liahni politických strán

„Žiaľ, sme svedkami toho, ako si niektoré politické subjekty z našich škôl urobili liahne svojich budúcich voličov. Nedávam to za vinu samotným školám, často sú totiž samé zneužívané danými subjektmi,“ vysvetlil. Samostatnou kategóriou sú vysoké školy, ktoré sú autonómne a na ktorých študujú už dospelí ľudia. No deti do 18 rokov by mali v rámci vyučovacieho procesu prichádzať do kontaktu len oprávnenými osobami, schválenou literatúrou, ako aj vzdelávaním. Ako predseda parlamentu na záver dodal, cieľom tejto legislatívnej úpravy nie je snaha zasahovať do práv menšín, ale potrebná ochrana maloletých, ktorí si svoj názor ešte len utvárajú a nik ich nemá právo bez súhlasu rodičov ovplyvňovať.

„Verím, že legislatívnou iniciatívou ministerka školstva podchytí stanovenie okruhu osôb, ktoré majú prístup na základné a stredné školy. Nikto nemôže spochybniť, že je dôležité nezneužívať pôdu základných a stredných škôl. Ide predsa o deti v krehkom veku, ktorým sa názory a hodnoty ešte len formujú. Školy, vyučovací a výchovný proces sa nesmie zneužívať na propagáciu ideí, alebo politických strán," dodal rozhorčene šéf národniarov.

Zároveň podotkol, že niektoré školy majú schizofrenický prístup k ochrane detí. „Na jednej strane chránia osobné údaje detí a regulujú ich fotografovanie kvôli GDPR, na strane druhej školám nerobí problém nechať iných ovplyvňovať a zasahovať do formovania myslenia žiakov tretími osobami bez súhlasu rodičov.“ Práve z toho dôvodu by podľa Andreja Danka mal rezort školstva legislatívne upraviť aj to, kto môže do školy vstupovať a prezentovať svoje názory a aké materiály tam môžu byť distribuované. Šéf parlamentu trvá na tom, že na školách by sa mala používať iba odobrená odborná literatúra.

Dubéci je zmätený, všetci sme tu doma, nielen Danko

„Predseda parlamentu a podobní hovori, že študenti z bratislavského gymnázia sú manipulovaní vonkajšími silami, nápady nemajú z vlastnej hlavy! No neviem, už som zmätený. Keď má niekto konzervatívne názory, tiež je to výsledok manipulácie? Či ako?,“ pýta sa Martin Dubéci z Prgresívneho Slovenska. „Vnímam ako úplne prirodzené, že sú ľudia čo majú konzervatívne názory a tradičnejšie videnie sveta. A potom sú iní, pre ktorých je dôležitá rovnosť či práva,“ povedal.

„Je to tak úplne normálne, je to čaro slobodnej spoločnosti. Všetci sme tu doma, nie len pán Danko. O týchto veciach sa treba normálne diskutovať a nie démonizovať. Je ale naozaj čarovné, že predseda parlamentu a ďalší, vedia venovať energiu zásadným problémom slovenského vzdelávnia,“ dodal.

Gymnázium podľahlo tlaku konšpirančných médií

Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave sa dostalo pod paľbu kritiky internetových trollov, ktorí kritizovali usporiadanie tzv. Gender Swap Day a po jeho zrušení zase zožalo negatívne kometáre zo strany vlastných študentov.

Zdroj: FB/Gymnázium Juraja Hronca

Dnešný tematický štvrtok sa mal na bratislavskom gymnáziu niesť v duchu Gender Swap. Ako už názov napovedá, išlo by o "zmenu pohlaví" s tým, že dievčatá by sa prezliekli za chlapcov a chlapci za dievčatá. Námet vybrala legitímne zvolená Žiacka školská rada a pod stanoviskom školy na sociálnej sieti sa rozprúdila búrlivá debata.

Zdroj: FB/Gymnázium Juraja Hronca

Svoj názor na zrušenú akciu vyjadril vo svojom profile na facebooku aj líder Obyčajných ľudí Igor Matovič. "Nerozumiem. Nerozumiem na čo je dobré takto priblblo tlačiť na pílu. Áno viem, niektorí ľudia na Slovensku sú vo vytržení z víťazstva Čaputovej napriek jej názoru na adopcie detí homosexuálmi. To však neznamená, že Slovensko sa zrazu vzdalo svojich hodnôt a bude vyznávať už len "moderné" hodnoty, ako tomu hovoria chlapci z Progresívneho Slovenska," napísal Matovič.

Jeho slová sa však taktiež nestretli iba s pozívnou odozvou. Viacerí internetoví užívatelia Matovičovi vyčítali, že začína používať populistickú rétoriku.