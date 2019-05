Dostál reaguje na Dankovu výzvu: Šéf parlamentu zas raz niečo nepochopil, neprekvapuje ma to

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Slovná prestrelka lídra SNS Andreja Danka a poslanca parlamentu Ondreja Dostála pokračuje. Celé to odštartoval tematický deň „Gender Swap Day“, ktorý chceli usporiadať študenti bratislavského gymnázia. Danko to odsúdil a žiadal od ministerky školstva nápravu, Dostál sa ich zastal a s kolegyňou si vymenili časti oblečenia typické pre opačné pohlavie. Na Dankovu výzvu, aby takto Dostál prišiel aj do parlamentu, reagoval poslanec jasne. Od Danka nepotrebuje pochopenie, stačí, ak bude dodržiavať rokovací poriadok.