Finančnú správu má dočasne viesť niekto z jej vnútra, potvrdil Kažimír

Meno nového dočasného prezidenta finančnej správy, ktorý Imreczeho nahradí, Kažimír zatiaľ neprezradil. Tvrdí len, že to bude niekto zvnútra finančnej správy a zároveň potvrdil, že to nebude šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, voči ktorému taktiež smerovala opozícia svoju kritiku. Imrecze by mal vo funkcii zotrvať už iba budúci týždeň, podľa ministra však už nebude finančnú správu nijako navonok zaväzovať. Absolvovať by mal len posledné pracovné cesty, napríklad na stretnutie s vedením OLAF-u.

Samotnú správu OLAF-u okomentoval minister financií tým, že Európska komisia stále nevedie žiadne formálne konanie voči Slovensku, v ktorom by žiadala dorubiť nejaké peniaze. Pochybnosti o možnom pokračovaní akýchkoľvek podvodov pri preclievaní ázijského tovaru však treba podľa neho rozptýliť. Poslancom preto navrhuje, aby zorganizovali na relevantných úsekoch finančnej správy poslanecký prieskum. "Navrhujem jasné vyšetrovanie, nech je akékoľvek a musí zodpovedať na tú otázku," tvrdí minister.