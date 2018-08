Ohavy sa Bratislava len tak nezbaví: Americká ambasáda odmieta odstrániť plot v centre mesta

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík ešte začiatkom júla podpísal rozhodnutie, ktorým mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariaďuje odstrániť plot okolo budovy americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí. Dôvodom na odstránenie oplotenia bolo podľa neho to, že stavebník dovtedy nepreukázal vlastnícky vzťah ani iný vzťah k pozemku, na ktorom sa nachádza toto oplotenie.

Podľa Radoslava Števčíka je nutné dodať, že stavebné práce na plote robili v rozpore so stavebným povolením, ktoré bolo vydané ešte v roku 2005. “Vtedy plot nebol súčasťou stavby, respektíve nebol súčasťou stavebného povolenia, ktoré platilo na pevné zábrany proti vstupu áut. Preto povolenie nemožno vnímať ako právoplatné pre oplotenie, ktoré vzniklo dodatočne a neskôr,“ vysvetlil ešte v júli novinárom na brífingu Števčík.

Americká ambasáda vo svojom stanovisku, ktoré poskytol hovorca ambasády Griffin Rozell, vtedy uviedla, že plot neplánuje odstrániť. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 podpísalo bezpečnostné dohody s mestom Bratislava a s mestskou časťou Staré Mesto. Tieto dohody umožnili veľvyslanectvu bezpečnostný plot na námestí urobiť, uvádzala ďalej v stanovisku ambasáda. "Viedenský dohovor vyžaduje, aby hostiteľské krajiny zabezpečili bezpečnosť diplomatických misií. Americké právo ako aj ministerstvo zahraničných vecí vyžadujú, aby sme mali bezpečnostný plot, aby sme zabezpečili bezpečnosť každého, kto pracuje alebo navštevuje veľvyslanectvo," písalo sa v stanovisku.

Podľa neho veľvyslanectvo v dobrej viere rokovalo s Hlavným mestom SR Bratislava o prenájme bezpečnostného obvodu a je pripravené zaplatiť nový ročný nájomný poplatok približne 480-tisíc eur. "Je nešťastné, že bezpečnosť našich amerických a slovenských zamestnancov ako aj obyvateľov Bratislavy a návštevníkov veľvyslanectva sa stali politickou otázkou," argumentovala ambasáda s tým, že nastal čas nájsť riešenie, ktoré jej umožní pokračovať v práci a zároveň plniť záväzky Slovenska podľa Viedenského dohovoru. Americké veľvyslanectvo plánuje vybudovať novú ambasádu pri novej budove Slovenského národného divadla.

O tom, že plot má z námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci ešte v roku 2016. Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste 2016. Poslanci hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú na tri roky do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo.

Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001.