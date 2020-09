AKTUÁLNE Veľká protidrogová akcia na východe! NAKA zadržala deväť osôb, FOTO zo zásahu

Aktuálne vykonávajú policajti domové prehliadky a potrebné úkony so zadržanými. Na sociálnej sieti o tom informovala Polícia SR. "Od skorého rána národná kriminálna agentúra zasahuje spolu s policajtmi z OR PZ Humenné na východe Slovenska," uvádza polícia s tým, že hneď ako to situácia dovolí, poskytne viac informácií. Správu budeme aktualizovať.

Pozrite si zábery zo zásahu