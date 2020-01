VIDEO Drogy a alkohol ich dohnali na samé dno: Urbexer Ivan Donoval ti ukáže, v akých priestoroch žijú bezdomovci v Trenčíne

Trenčín

Zdroj: hashtag.sk

TRENČÍN - Všetkých bezdomovcov nesmieme hádzať do jedného vreca. Mnohí z nich si túto životnú cestu nevybrali a množstvo z nich sa snaží opätovne sa zaradiť do života. To sú tí, ktorým by sme mali (a musíme) pomáhať. No a potom sú tu takí, ktorých pohltil alkohol a hlavne drogy. Nechcú svoj život zmeniť, žobrú na uliciach a všetky peniaze utratia na alkohol. Jeden by povedal, že takým už niet pomoci.