Zbesilé vyčíňanie muža, spôsobil škody za 40-tisíc eur: FOTO spúšte, čo po ňom ostala

"42-ročný muž mal úmyselne naraziť svojím autom do brány rodinného domu v Bzinciach pod Javorinou. Bránu prerazil, následne vrazil do iného auta, ktoré tlačil pred sebou zhruba 50 metrov. S autami vrazil do stodoly pre kone, ktorá začala horieť spolu s autami," informovala o incidente trenčianska krajská polícia s dodatkom, že žiadne osoby a ani zvieratá neboli zranené.

Zdroj: FB/Polícia SR - Trenčiansky kraj