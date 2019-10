Obvinili členov slovenského gangu: Vo Veľkej Británii predávali ženy z Trebišova

"Sú to ohavné zločiny. Je príšerné vedieť, že ľudia si myslia, že je akceptovateľné predávať a nakupovať iné ľudské bytosti, ako keby to bol tovar, a nemyslieť na to, akú traumu im to spôsobí," cituje BBC detektíva Stevena McMillana, ktorý šéfoval tímu vyšetrovateľov.

Štyrmi obvinenými sú 61-ročný Vojtech Gombár, ktorý mal byť vodcom gangu, a ďalej 37-ročná Jana Šándorová, 28-ročný Rastislav Adam a 61-ročný Anil Wagle. Prví traja pochádzajú z východného Slovenska, Wagle pochádza z Nepálu a ku gangu sa pridružil až neskôr, pričom pôvodne si chcel od neho len "kúpiť" ženu.

Rozsudky nad štvoricou obvinených by mali padnúť až v novembri. Počas vyšetrovania, ktoré trvalo tri roky, britská polícia v spolupráci s Europolom a Eurojustom zistila, že členovia gangu medzi rokmi 2011 a 2017 previezli autobusmi a osobnými autami bližšie nezistený počet žien vo veku od 18 do 25 rokov z Trebišova do Británie. Namiesto dobre platenej práce, ktorú im sľubovali, ich členovia gangu zajali a držali ich v bytoch v malom meste Govanhill neďaleko Glasgowa.

Niektoré z týchto žien predávali na prostitúciu, iné zas na fingované sobáše, predovšetkým mužom z Pakistanu, ktorí chceli získať európske občianstvo svadbou s občiankou členského štátu EÚ. Ženy na fingované sobáše pritom gangstri ponúkali väčšinou za sumu 10-tisíc libier (v prepočte zhruba 11 500 eur).

V roku 2014, po trojročnom vyšetrovaní, pristúpila britská polícia k záťahu proti skupine, počas ktorého v okolí Glasgowa zatkla všetkých štyroch páchateľov. Na Operácii Synapsa, ako tento záťah nazvali, sa podieľalo 70 príslušníkov britskej polície. Už počas vyšetrovania sa policajtom podarilo oslobodiť zo spárov gangu viac ako desať žien. Podľa informácií BBC by mala byť aktuálne už väčšina obetí gangu naspäť na Slovensku.