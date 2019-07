Odborníci o brutalite v centre Bratislavy: VIDEO Išlo o tvrdé bojové jadrá, chuligáni s vypnutým myslením

BRATISLAVA - Stredajšie vyčíňanie agresívnych futbalových fanúšikov, tzv. ultras, ktorí zmenili Ventúrsku ulicu v centre hlavného mesta na bojové pole, šokovalo Slovensko. Zasahovať muselo viac než 100 policajtov. Bezpečnostný manažér označil zadržaných ako ultra tvrdé bojové jadrá, s ktorými by mali zástupcovia zákona problém, aj keby v počiatkoch roztržky stáli priamo vedľa nich. Psychológ doplnil, že takíto ľudia sa často ponoria do skupinového myslenia. Bohužiaľ, to zvyčajne býva "vypnuté".

Nebolo by úplne efektívne, ak by policajti hliadkovali na každom rohu. Mať každý deň, na každej ulici policajnú hliadku a myslieť si, že tým zabránime incidentom, ako bol ten v centre mesta, to je po prvé neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami a po druhé, nie je to reálne. Najmä čo sa týka počtu ľudí z radov polície. Zásah proti agresívnym futbalovým fanúšikom zvládla polícia dobre. Aj to si myslí o stredajšej akcii bezpečnostný manažér Martin Královič z PS:Events.

Ako uviedol, v tomto prípade išlo o "ultra tvrdé bojové jadrá". "Vyslovene sa bavíme o bojovníkoch, bitkároch. Úprimne, keby vtedy bolo pri nich desať príslušníkov poriadkovej polície, tak proti tým približne 80 ľuďom by mali veľký problém," domnieva sa Královič, ktorý zároveň popísal, že takéto prípady sa dajú ovplyvniť, a to dvomi spôsobmi - operatívnymi informáciami, či už z tajných služieb, kriminálnej polície alebo oddelenia diváckeho násilia, alebo vďaka kamerovému systému.

"Síce nemôžete mať na každom rohu každej ulice policajta, ale môžete tam mať kameru. Staré Mesto a oblasť, kde sa odohral tento incident, sú podľa mojich informácií pomerne dobre pokryté mestským kamerovým systémom. Väčšinu týchto kamier má k dispozícii a nepretržite ich monitoruje mestská polícia," objasnil. Otázkou podľa neho zostáva, ako veľmi bol kamerový systém využitý, ako rýchlo bol tento problém spozorovaný a ako rýchlo bola informácia o konflikte posunutá ďalej z mestskej polície.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Predzvesť na internete

Podľa doterajších informácií bitka nesúvisela priamo s večerným zápasom predkola Ligy majstrov na Tehelnom poli. "Viedli ju ultras z miest, ktorých mužstvá v Bratislave nehrali," vyjadril sa hovorca kancelárie primátora hlavného mesta SR Peter Bubla. Konkrétne malo ísť o problémových fanúšikov bulharského Levski Sofia, ktorých čaká zápas vo štvrtok v Ružomberku. Tí sa mali dostať do konfliktu s poľským chuligánskym táborom Cracovia Krakow, ktorých podporovali holandskí priaznivci Ajaxu Amsterdam. Cracovia si dnes zahrá v Dunajskej Strede.

Zdroj: hooligans.cz

Jeden z lídrov Levski sa ešte pred incidentom vyjadril pre web hooligans.cz, že na Slovensko nezavítajú v mieri. Podľa Královiča sa však o tejto informácii hovorí až po tom, ako došlo k vyčíňaniu, ale verejnosť ju predtým v podstate takmer neregistrovala. "Viem však o tom, že výzvy na konflikt zaznievali v súvislosti s fanúšikmi Slovanu. A môžem potvrdiť, že s týmito informáciami bolo narábané tak, že situácia v okolí štadióna Slovanu bola sledovaná a veľmi dobre zabezpečená, keďže operatívne informácie smerovali práve k spomínaným Slovanistom," vysvetlil.

Priaznivci Levski Sofia sa pochválili spoločnou fotografiou po incidente: Verejnosť ich v komentároch poslala kadeľahšie.

O tom, že v stredu hral Slovan proti tímu z Čiernej Hory a polícia mala informácie, že tento zápas budú chcieť narušiť fanúšikovia úplne iných mužstiev z Poľska a Holandska, informovali zástupcovia zákona aj na sociálnej sieti. "Vďaka mimoriadnym opatreniam k tomu nedošlo. Po zápase sa v centre mesta náhodne stretli Poliaci a Bulhari, ktorí mali navštíviť dnešný zápas svojho tímu v Ružomberku. Polícia po začatí bitky promptne zasiahla," vyjadrili sa.

Obavy verejnosti

Podľa odborníka hovorí v prospech polície aj samotný počet zadržaných a zaistených osôb, ktorých bolo až 107. "Ak by polícia prišla neskôr, tak tam nájdu rozbitú Ventúrsku ulicu a nikoho, možno zopár zranených," myslí si. V prípade chuligánov by podľa neho pomohol exemplárny trest, ktorý by ich do budúcna odradil od výtržností.

Zdroj: TASR/Adel Ghannam

Vo štvrtok by sa mali uskutočniť ďalšie spomínané zápasy, ktoré sa odohrajú v Dunajskej Strede a v Ružomberku. Verejnosť sa po incidente oprávnene obáva, čo sa udeje, či už na štadióne, alebo v jeho okolí. Královič ale vníma v tomto prípade aj pozitíva. Najväčší agresori sú už pravdepodobne v rukách polície, Dunajská Streda aj Ružomberok sú omnoho prehľadnejšie, čo sa týka veľkosti miest, čiže je jednoduchšie mať prehľad o inkriminovaných úsekoch. Navyše, po včerajšom incidente polícia ešte viac znásobí už aj tak pripravované bezpečnostné opatrenia.

Psychológ: Dostávame sa do divnej spoločenskej hry

Podľa klinického psychológa Daniela Kotrča z ambulancie klinickej psychológie NEONYX v Žiline rozlišujeme, či ide o fanúšikov futbalu alebo tzv. hooligans, ktorí sú zameraní na niečo iné, ako je futbal.

Zdroj: Topky.sk

"V tomto prípade je určite viac pravdepodobná druhá možnosť. Dostávame sa teda do divnej spoločenskej hry, „my“ verzus „oni“. „My“ sa síce identifikujeme s nejakým futbalovým klubom, ale v podstate ide o to, aby sme sa dostali do konfrontácie s tými, ktorí sú „oni“, teda s inou frakciou. Je teda jedno, či sme fanúšikovia daného tímu, v konečnom dôsledku ide o vybitie si nejakých emócií," vysvetlil. "Tie sa na mieste, či už slovne, alebo fyzicky, vybijú veľmi otvorene až agresívne, čo okolie vníma nepríjemne a so strachom," dodal.

Podľa odborníka je tu zastúpená anonymita, strácanie sa v dave. Takíto ľudia si podľa neho ani neuvedomujú dosah toho, čo robia. "Lebo stratenie identity v dave je celkom lákavé. Stávate sa anonymnými dielikmi alebo čiastočkami danej množiny. A na druhej strane, keď ostatní okolo vás skandujú, alebo sa bijú, či hodia stoličku, tak nás to uchváti ako vlna. Ako by ste sa ponorili do skupinového myslenia, ktoré je ale vypnuté," objasnil. Agresívne vybitie emócií môže podľa psychológa dodávať pocit sily a prináležania k niečomu väčšiemu, ako sú "oni" sami.

"Keby sme sa pozreli na históriu, koľko ľudí podľahlo napríklad nacizmu - neboli to všetko len psychopati, ktorí ho nechali zájsť tak ďaleko v dopadoch. Ale takéto akcie privolávajú samozrejme hlavne tých, ktorí majú potrebu sa vybiť a je im jedno, ako to dopadne," uzavrel.

Prokuratúra obvinenia neeviduje

Bitka na Ventúrskej ulici sa odohrala v stredu vo večerných hodinách. Polícia zadržala 107 osôb. Z toho 51 Bulharov, 41 Poliakov a 15 Holanďanov. Zranilo sa podľa nej 17 osôb z táborov fanúšikov. Záchranári uviedli, že deväť mužov odviezli do nemocnice, ďalších ošetrili na mieste. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská potvrdila, že prijali osem cudzincov. Žiadneho z nich však po ošetrení nebolo potrebné hospitalizovať.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel ​

Bratislavská krajská prokuratúra zatiaľ neeviduje žiadne obvinenia v tomto prípade. Polícia pôvodne informovala o obvinení 56 osôb, neskôr informáciu korigovala na zadržaných z výtržníctva. "V súčasnosti sú vo veci vykonávané vyšetrovacie úkony, doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej zo zadržaných osôb, preto doposiaľ nemohol byť podaný návrh na vzatie do väzby akéhokoľvek obvineného," povedal prokurátor a hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček. "Vzhľadom na prebiehajúce prvotné procesné úkony sa bližšie k danej veci aktuálne vyjadrovať nebudeme," doplnil prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Matej Izakovič.