FOTOGALÉRIA z nočnej bitky chuligánov: Zničené centrum Bratislavy, výtržníci skončili v putách

BRATISLAVA - V turistickom centre Bratislavy sa v nočných hodinách odohrala bitka, ktorá zamestnala množstvo policajtov, ťažkoodencov aj záchranárov. Do seba sa pustili fanúšikovia viacerých zahraničných futbalových klubov, ktorí zjavne neprišli na Slovensko iba povzbudiť svojich hráčov, ale aj dať si navzájom "do tela". Chuligáni brali, čo im prišlo pod ruku a na ulici pod Michalskou bránou lietali stoličky a rôzne iné predmety. Nakoniec bolo zadržaných vyše 100 osôb. Výška škody zatiaľ vyčíslená nie je, no ako nasvedčujú nasledujúce fotografie, takúto melu naše hlavné mesto už dávno nezažilo.