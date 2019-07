Slováci si zaplatili dovolenky v agentúre, zostali im oči pre plač: Kam sa podelo vyše stotisíc eur?

Majiteľka menovanej agentúry, ktorá problémy spôsobila, šla na políciu dobrovoľne. „Povedala, že ide na políciu podať trestné oznámenie sama na seba a ide vyhlásiť krach cestovnej agentúry,“ povedal televíziu JOJ Peter, zákazník cestovnej agentúry Globe Travel s.r.o.

Prihlásiť sa mala po tom, čo jej klienti zistili, že na zaplatenú dovolenku zrejme neodcestujú. „Bola vyplatená celá suma, mesiac a pol pred odletom 5-tisíc eur, tento rok asi na dovolenku nepôjdeme, zistil som, že sme boli oklamaní ako mnoho ďalších,“ vysvetlil ďalší klient Róbert.

Zákazníci, ktorí sa v pondelok večer obrátili na políciu, aby podali trestné oznámenie, sa tam s majiteľkou agentúry stretli. Viacerí s ňou pritom mali dobré skúsenosti. Keď ale porovnali jej správanie z predchádzajúcich rokov s tým terajším, javila sa im zvláštna.

Zdá sa, že podvedení boli zákazníci z rôznych kútov Slovenska. Vyplýva to z priznaní na facebookovej stránke Globe Travel - Cestovná agentúra OKLAMANÍ CESTUJÚCI.

Zdroj: FB/Globe Travel - Cestovná agentúra OKLAMANÍ CESTUJÚCI

„Dobrý deň, aj keď pre nás strašný. My sme sa to dozvedeli len dnes (3.7., pozn. red.) Sme ešte stále v šoku. Po tom, ako sme sa to dozvedeli, hneď som volala na políciu v Nových Zámkoch. Tam mi pán H. oznámil, aby som mu všetku dokumentáciu poslala mailom. Podľa vás to berie ako trestné oznámenie alebo mám ísť ešte dnes na políciu v Komárne?“ napísala Timea. Jana sa v skupine dožadovala rady, ako ostatní podávali trestné oznámenie. „Lebo my sme skupina šiestich ľudí a jedna osoba býva úplne mimo kraj, čiže teraz nevieme, ako to spraviť, či spoločne na políciu alebo ako, poraďte, prosím,“ napísala žena.

Podľa Martiny mala majiteľka agentúry skončiť v nemocnici. „My ideme akurát z kriminálky. Vyšetrovateľ povedal, že určite všetci, čo sme to cez ňu riešili, nevycestujeme, lebo ona z našich peňazí vyplácala iné dovolenky. Že nás budú postupne predvolávať, ale musia sa najskôr dostať k nej do kancelárie k dokumentom. A ju dnes (2.7., pozn. red.) viezol syn do nemocnice. Ma byť hospitalizovaná. Psychicky to neuniesla. Takže ostáva len čakať, kým nás vyzvú. Lebo ďalšie informácie nám neposkytnú zatiaľ. Musia sa dopátrať vraj k tomu, kam tie peniaze posielala a čo všetko uhradila,“ zverila sa Martina.

Negatívne reakcie sa objavili aj v diskusiách pod príspevkami uverejnenými na oficiálnej facebookovej stránke agentúry.

Zdroj: FB/Globe Travel - Cestovná agentúra

„Kto mal letieť cez Globe Travel v tomto období? Zaplatili sme za dovolenku. Zajtra (2.7., pozn. red.) sme mali letieť a pani nekomunikuje, vyzerá to na podvod!“ napísala Jana. „Aj my sme mali dnes (2.7., pozn. red.) letieť. Pani je podvodníčka. Ideme na políciu,“ reagovala Michaela. „O týždeň mám letieť a nemám žiadne info, nič,“ uviedol Martin.

Viaceré cestovné kancelárie zmluvu s dotknutou agentúrou neevidujú

Cestovné kancelárie, ktorých zájazdy im agentúra sprostredkovala, totiž nijakú platbu neevidujú. Podľa zdroja TV JOJ má ísť o sumu viac ako 100-tisíc eur. „Ak cestovná agentúra pošle cestovnej kancelárii riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu, takýto klient má nárok nastúpiť na zájazd aj bez toho, aby ju cestovná agentúra cestovnej kancelárii uhradila,“ objasnil Roman Berkes, zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií.

Mnohé cestovné kancelárie však neevidujú ani zmluvu s klientom. „Spomínaná CA uzatvorila zmluvu o zájazde s klientom, ale túto zmluvu neposlala CK a ani neinformovala CK o takomto prípade,“ dodal Berkes.

„Polícia prijala trestné oznámenie a momentálne sústreďuje dôkazy tak, aby mohlo byť vo veci začaté trestné stíhanie,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Uvedený telefónny kontakt na webe Globe Travel s.r.o. je momentálne nedostupný.