Dovolenky v ohrození: Trpké skúsenosti Slovákov so známou spoločnosťou, už pred ňou varuje aj SOI

BRATISLAVA – Lietadlom na dovolenku? V návale ponúk na internete sa vám môže ľahko stať, že sa stanete obeťou podvodu. Letenky je najbezpečnejšie kupovať priamo od leteckej spoločnosti alebo od overeného predajcu. Ak sa však necháte zlákať lacnejšou alternatívou na internete, dajte si veľký pozor na spoločnosť eSky, a. s., z Poľska so zastúpením aj na Slovensku.

Rozhodli ste sa skúsiť šťastie a vycestovať do sveta o čosi výhodnejšie? Lacnejšia letenka kupovaná na internete sa vám však môže vypomstiť.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) totiž v poslednom období zaznamenala zvýšený počet spotrebiteľských podnetov smerujúcich proti spoločnosti eSky.pl, a. s., so sídlom v Poľsku, ktorá je prevádzkovateľom rezervačného systému www.esky.sk, prostredníctvom ktorého sprostredkováva predaj lacných leteniek a ďalších súvisiacich služieb.

Zdroj: Getty Images

„Cestujúci vo svojich podaniach poukazujú na klamlivé obchodné praktiky uvedenej spoločnosti,“ varuje SOI na svojom webe, kde ľudí vyzýva k opatrnosti pri kúpe leteniek. „Vzhľadom na intenzitu podnetov cestujúcich odporúčame, aby boli cestujúci obozretní pri nákupe lacných leteniek a dôkladne zvážili svoje rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky,“ zdôraznila inšpekcia.

Čítajte aj: Slováci si zaplatili dovolenky v agentúre, zostali im oči pre plač: Kam sa podelo vyše stotisíc eur?

Trpké skúsenosti Slovákov so spoločnosťou eSky

„Stalo sa niekomu, kto si kupoval letenky cez eSky, že mu neprišiel na e-mail check-in? Let je zajtra (13.6.). V prvom e-maile stálo, že ho pošlú 12.6., čo je dnes a ešte nedošiel, spoliehať sa, že príde alebo kúpiť novú?“ pýta sa Veronika na Facebooku v skupine Slováci v Írsku. „Zavolaj na zákaznícku linku a pýtaj sa,“ poradil jej Jozef. „Skúšali sme od obeda a nič, nedá sa tam dovolať,“ odvetila mu zúfalá Veronika.

Do diskusie následne prispela žena, ktorej svokra si cez menovanú spoločnosť pred dvoma rokmi kúpila letenku do Londýna, no keď prišla na letisko, letenka rezervovaná nebola. „Neodletela, peniaze jej po čase vrátili,“ dodala.

S Veronikiným prípadom sa stotožnila aj Martina. „Mne sa to stalo pred pár týždňami. eSky letenka bola Wizzair, neprišiel e-mail, tak som sa sama prihlásila na oficiálnej stránke Wizzair a urobila check-in. Ďalšie letenky pre Ryanair (prestupovala som) mi došli normálne, najprv si eSky vypýtalo údaje na check-in a poslali letenku, ale ako hovorím, od Wizzair mi neprišlo nič,“ opísala svoju skúsenosť so spoločnosťou eSky Martina.