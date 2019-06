Diabolský plán tínedžerov: Najlepšiu kamarátku zapredala za deväť miliónov, strelili ju zozadu do hlavy

Cynthia Hoffman sa dožila 19. narodenín. Tie okrúhle, dvadsiate, už osláviť nestihla. Zabiť ju mali tí, ktorých poznala, a ktorým dôverovala. Diabolský plán mala mať na svedomí jej najlepšia kamarátka Denali Brehmer (18), ktorá si dokonca našla komplicov. Mladá žena a ďalší štyria ľudia už čelia spravodlivosti a postavili sa pred súd. O prípade informovalo viacero médií, medzi nimi aj BBC.

Dievčina z Aljašky údajne komunikovala s cudzincom na internete. Vystupovať mal ako magnát Tyler z Kansasu. Zazobaný muž mal od mladej ženy chcieť, aby jej priateľku zniesla zo sveta a ponúkol lákadlo v podobe deviatich miliónov dolárov.

An Indiana man, posing as a millionaire online, allegedly promised Alaskan teen Denali Brehmer “$9 million or more” if she killed her “best friend” & sent pictures of the crime.



Cynthia Hoffman was shot in the head and dumped into a river, prosecutors say.



Here's @carterevans pic.twitter.com/rxOXRXKZrl