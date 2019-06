Urob sa! Sexuálny škandál vo Vranove: VIDEO masturbujúceho učiteľa zaplavilo školu, baby ho hecovali

Pred pár dňami sa vo Vranove nad Topľou začalo medzi študentmi gymnázia šíriť video, na ktorom sa miestny učiteľ Radovan P. obnažoval pred maloletými dievčatami. Obe mali v tom čase 14 rokov. Na videu plní príkazy, ktoré mu dievčatá dávali. V tom čase nevedeli, že ide o učiteľa gymnázia. Keď sa to náhodne dozvedeli, video poslali svojmu kamarátovi. Učitelia sú zo situácie zhrození.

Super drepuješ!

Všetko sa udialo na sociálnej sieti Ome.tv, na ktorú sa dievčatá prihlásili. Pri náhodnom výbere natrafili na Radovana, učiteľa informatiky. „Super drepuješ, ešte spredu, áno. Ešte jeden drep. Super,“ hovorí na videu staršia z dievčat. „Krásne,“ povie druhá. Učiteľ sa nechal komandovať a všetky príkazy plní. „No a teraz si kľakneš pred nás a budeš sa hanbiť, či čo?“ Jedna z nich mu aj vulgárne nadávala. Potom im muž oznámil, že sa pred nimi sexuálne uspokojí. Pokyny mu vraj dávali na jeho žiadosť.

„Hej dobre, urob sa,“ dodáva druhá. Krátka ukážka, ktorú majú Topky k dispozícii, sa skončila týmito slovami. V čase, keď sa to stalo, mali obe 14 rokov a obe dnes navštevujú základnú školu. Jedna z nich je ôsmačka, druhá deviatačka. Medzi niektorými študentmi však nekolovala len krátka verzia. Kolovalo celé video. Šírili si ho v uzavretých skupinách či prostredníctvom správ na sociálnych sieťach. Škola sa to dozvedela až od jedného zo študentov.

Podľa našich informácií sa video začalo šíriť v piatok 7. júna v popoludňajších hodinách. Vedenie školy sa o ňom dozvedelo o tri dni neskôr v pondelok poobede. Oznámili im to členovia žiackej rady. Videochat medzi dievčatami a učiteľom prebehol v apríli.

Učiteľ dal výpoveď

Po tom, ako sa to dozvedelo vedenie školy, zasiahli. V pondelok zasadla študentská rada, rodičovská rada, rada školy a vedenie školy o tom hovorilo aj s ostatnými pedagógmi. Po dohode podal na druhý deň učiteľ výpoveď na vlastnú žiadosť. O celej situácii informoval regionálny denník Vranovské novinky, ktorý vedenie kontaktoval. „Kvôli množstvu protichodných a neoverených informácií, ktoré sa šírili internetom a spôsobili rozruch, Vás informujeme, že Gymnázium Cyrila Daxnera pred niekoľkými dňami rozviazalo pracovný pomer s kolegom, ktorého sa spomínaná situácia týka, a to na jeho vlastnú žiadosť,“ uviedla v stanovisku riaditeľka školy Zuzana Dragulová.

Škola ho vnímala ako spoľahlivého dlhoročného zamestnanca školy. „Jeho rozhodnutie považujeme v tejto situácii za korektné. Škola informácie o súčasných alebo bývalých zamestnancoch a žiakoch tretím osobám neposkytuje,“ dodala riaditeľka. Vedenie školy o situáciu informovalo aj zriaďovateľa školy, teda Prešovský samosprávny kraj.

Zlyhanie jednotlivca

Ten do situácie nezasahoval. „Prešovský samosprávny kraj do tejto situácie nezasahoval, keďže vedenie školy urobilo okamžite všetky nevyhnutné kroky a obratom vyvodilo zodpovednosť. Škola s učiteľom na jeho žiadosť ukončila pracovný pomer. Je to poľutovaniahodná situácia pre všetky zúčastnené strany,“ uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

„Ťažko si predstaviť systémové opatrenia, ktoré by zamedzili takémuto zlyhaniu jednotlivca. Podmienky na osobnostné a kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca stanovuje zákon,“ uviedla Jeleňová s tým, že vyvíjajú tlak na školy, aby sa venovali vzdelávaniu zamestnancov, osobnostnému rastu s apelom na budovanie morálnych kvalít, etike a morálke študentov. „No zdá sa, že si to vyžaduje komplexnejší prístup,“ skonštatovala hovorkyňa.

Školy majú právnu subjektivitu, podmienky výberových konaní a prijímaní zamestnancov sú v školstve, verejnej službe legislatívne dané. „Môžeme polemizovať o ich sprísnení, diskutovať o tom, aké ďalšie kritériá zohľadňovať pri žiadostiach do zamestnania, či nevyžadovať odpisy, nielen výpisy z registra trestov, psychologické testy, toto ale vyššie územné celky ako zriaďovatelia stredných škôl v rukách nemajú. Takýto delikt sa nedá ale tolerovať, na župných školách sa určite tento bývalý pedagóg nezamestná,“ dodala.

Prípad rieši polícia

Prípadom sa zaoberá polícia. „Polícia vo Vranove nad Topľou prípad preveruje, vec je v štádiu vyšetrovania. Vzhľadom na prebiehajúce úkony bližšie informácie momentálne nie je vhodné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa prešovskej polície Jana Ligdayová. Podľa našich informácií mali obe dievčatá už vypovedať. V dome učiteľa informatiky vykonali domovú prehliadku a vzali mu všetku elektroniku, ktorú budú kvôli podobným materiálom skúmať. Radovan s okolím nekomunikuje, neodpovedá na otázky novinárov. Údajne nevedel, koľko rokov majú dievčatá a ani to, že navštevujú školu vo Vranove.

Vedenie školy situácia šokovala. Učitelia i vedenie školy ho vnímali ako spoľahlivého kolegu a nikdy na neho neevidovali žiadny podnet. Jeho kolegovia hovoria, že to musel byť skrat. O ničom vraj nevedeli. „Bol dôležitou oporou na poli technickej podpory a inovácií, administratívy a správy siete na škole. Ako učiteľ vychoval rad šikovných študentov, pre ktorých bol oporou,“ povedala Dragulová pre Vranovské novinky s tým, že sa jeho konanie nezlučuje s etickým kódexom učiteľa. O učiteľovi informatiky sa však hovorilo, že to bol čudák a samotár. Žil so svojimi rodičmi. Na škole pôsobil takmer 20 rokov. Dnes ho v meste inak ako pedofil či úchyl už nikto nenazve.

Obrovský škandál

Škandál sa rozpútal potom, čo dievčatá poslali video svojmu staršiemu kamarátovi, študentovi gymnázia. Video sa okamžite rozšírilo medzi ostatných študentov. Prečo tak urobili? Tento videochat sa odohral pred pár týždňami, keď dievčatá ešte netušili, že ide o profesora. Nepoznali ho. Raz poobede sa prechádzali spolu s ich kamarátom po meste a vtedy uvideli muža z videochatu. „Ty ho poznáš?“ spýtali sa kamaráta. „Áno, veď to je náš informatik,“ odpovedal im. Práve po tejto informácii sa mu údajne rozhodli video poslať.

Dnes dievčatá tvrdia, že sa na pochybnej sociálnej sieti, kde môžete naraziť na kohokoľvek, chceli učiť hovoriť po anglicky a zo začiatku to brali len ako zábavu. Rodičia jedného z dievčat svojej dcére veria. Podľa miestnych to však nie vždy boli neviniatka. Jedno z dievčat má na svojich sociálnych sieťach fotografie z rôznych akcií, na ktorých je vidno alkohol. Na viacerých sa fotila aj v nevhodných pózach. Okrem Ome.tv je prihlásená aj na sieti tellonym, na ktorej môžete pod prezývkami či anonymne komunikovať s kýmkoľvek. O pár mesiacov má nastúpiť na gymnázium, kde ju prijali.

Prípad je zatiaľ zahalený rúškom tajomstva. Je okolo neho veľa otázok, na ktoré dá odpoveď až vyšetrovanie. Nie je známe, kde mali v tom čase dievčatá rodičov či prečo pristúpili na takúto „hru“. Rovnako je otázne aj to, prečo učiteľ konal ako konal. Nie je jasné ani to, či vedel, koľko majú rokov a že sú žiačkami základnej školy.