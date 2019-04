Keď pijete, auto nechajte doma! FOTO Hrôzostrašných nehôd, kosila aj smrť

Šofér zrazil dvoch chodcov na priechode

Na Veľký piatok okolo desiatej dopoludnia došlo v Trebišove na priechode pre chodcov k takmer tragickej nehode. Vodič, ktorému hliadka zistila požitie alkoholických nápojov, zrazil na Námestí mieru smerom na Ulicu Milana Rastislava Štefánika dvoch chodcov.

Podľa krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej zachytil dve osoby vo veku 59 a 62 rokov. „Podľa predbežnej lekárskej správy chodkyňa pri dopravnej nehode utrpela ťažké zranenia, chodec ľahké,“ uviedla s tým, že vodič nafúkal 0,38 mg/l, čo je v prepočte 0,79 promile. Išlo o 44-ročného Trebišovčana na VW Golf.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Mésarová dodala, bližšie okolnosti dopravnej nehody, presná príčina a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom vyšetrovania.

Opitý vodič zranil tri osoby, potom sa dal na únik

Ďalšia nehoda, pri ktorej asistoval alkohol, sa stala v piatok dopoludnia v okrese Spišská Nová Ves. Zranili sa pri nej tri osoby. Podľa doterajších zistení vodič (48) zo Spišskej novej Vsi, ktorý viedol Renault v obci Teplička, pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou zišiel z cesty, narazil do dreveného trámu oplotenia záhrady rodinného domu a s vozidlom zišiel dole prudkým svahom, kde sa auto prevrátilo na strechu.

Zdroj: KR PZ Košice

Vodič po dopravnej nehode odišiel smerom do chatovej oblasti, kde ho zadržala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Vodiča policajti podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,23 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,56 promile. Následne ho zatkli.

Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj ​

Podľa predbežnej lekárskej správy sa pri dopravnej nehode jedna spolujazdkyňa zranila ťažko, ďalší dvaja spolujazdci utrpeli ľahké zranenia. Vodič sa pri nehode nezranil. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Presná príčina dopravnej nehody a bližšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania.

Smrteľná nehoda v Dunajskostredskom okrese

Dosiaľ nezistený vodič viedol vo štvrtok o desiatej večer na ceste II/503 osobné vozidlo Audi Q7 v smere od obce Zlaté Klasy na Hrubý Šúr. Pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou, z doposiaľ presne nezistených príčin, vyšiel autom mimo cestu vpravo, do priekopy, kde narazil do brehu. Auto bolo odhodené do stromu, a po pretočení zostalo stáť na ľavom boku.

Zdroj: KR PZ Trnava

Bohužiaľ, 40-ročný muž z Hurbanovej Vsi (okres Senec), utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V aute sa nachádzala aj 25-ročná žena z okresu Dunajská Streda, ktorá utrpela ťažké zranenia. Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ a bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví.

Hromadná nehoda v Banskobystrickom kraji

Vo štvrtok večer došlo na rýchlostnej ceste R1 v smere od Žiaru nad Hronom na Zvolen k hromadnej nehode, zrazili sa tri vozidlá. Podľa polície bolo príčinou nedodržanie bezpečnej vzdialenosti počas zhustenej premávky.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

V jednom z vozidiel sa zranili tri osoby. Vodič a jedna spolujazdkyňa sa zranili ľahko, spolujazdec, ktorý sedel na zadnom sedadle a nebol pripútaný, utrpel ťažké zranenia. Škody na vozidlách sú odhadnuté na 20-tisíc eur.