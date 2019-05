FOTO Opitý Dávid (18) jazdil s deťmi v lese na štvorkolke: Vrazil do stromu, smrť dievčaťa (†13)

Ako informoval Policajný zbor SR na sociálnej sieti, opitý 18-ročný mladík, ktorý nie je držiteľom vodičského preukazu, zobral na štvorkolku tri deti. „Po náraze do stromu zomrelo 13-ročné dievča, ďalšie dve deti utrpeli zranenia. Polícia prípad vyšetruje,“ informovala polícia.

Zdroj: Facebook- Polícia Slovenskej republiky

"V piatok 10. mája v nočných hodinách mal 18-ročný mladík jazdiť na motorovej štvorkolke bez evidenčného čísla smerom do Jasenskej doliny. Na štvorkolke sa s ním mali viesť ďalší traja spolujazdci a to 13-ročné dievča a dvaja chlapci vo veku 14 a 16 rokov. Počas jazdy v lesnom teréne mal vodič štvorkolky z doposiaľ presne nezistených príčin naraziť do stromu. Pri náraze utrpelo 13-ročné dievča zranenia nezlúčiteľné so životom. Zranili sa aj chlapci a vodič, ktorí vyviazli s bližšie nešpecifikovanými zraneniami," upresnila žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Policajti 18-ročnému Dávidovi pri dychovej skúške namerali 0,84 mg/l alkoholu (1,75 promile) v dychu. Navyše zistili, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Prípad prevzala vyšetrovateľka, ktorá začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.