Adept na vodiča roka! FOTO V plnej premávke mu sedel na kolenách... To snáď nie je ani možné!

BRATISLAVA – Zverejnená fotka by na prvý pohľad nebola ničím zaujímavá, no len čo sa ňu zadívate lepšie, zistíte, že vodič nesedí za volantom sám. Na kolenách mu robí spoločnosť štvornohý kamarát, ktorý mal byť buď v prepravke, alebo špeciálnom postroji. Ak by muža zastavila polícia, mohol byť ľahší až o sto eur.

„Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky,“ cituje polícia zákon o cestnej premávke.

Zdôrazňuje, že nedodržanie pravidiel prepravy živých zvierat sa klasifikuje ako priestupok proti bezpečnosti, za ktorý vám hrozí pokuta v blokovom konaní do výšky 50 eur a v správnom konaní do výšky 100 eur.

„ODP P PZ vám z hľadiska ochrany života a zdravia vás aj vášho zvieraťa odporúča zaobstarať pre ne špeciálne postroje či pásy, ktoré sa dajú zafixovať priamo do sedadiel vo vozidle. Účinným opatrením sú aj cestovné prepravky pre zvieratá, ktoré jednoducho umiestnite do batožinového priestoru,“ radia muži zákona.

Vyvarovať by ste sa preto mali napríklad šoférovaniu s vaším štvornohým kamarátom priamo na kolenách. Preprava psa v aute týmto spôsobom by mohla byť nebezpečná pre vás oboch.

O danej problematike informovala polícia na svojom facebookovom účte. Pod ich príspevkom, ktorý dopĺňa snímka od ich fanúšika, sa nahromadili desiatky komentárov. Najviac užívateľov dalo za pravdu Márii.

Zdroj: FB/Polícia SR

„Nie je to nebezpečné len pre šoféra a psa, ak je na kolenách pes a šoférovi znemožní točiť volantom. Ak niekoho zrazí? Matka s kočíkom, starý človek nedopatrením v dráhe? Uzákoniť pokutu za psa na kolenách vodiča,“ myslí si žena, s ktorou súhlasí i Marek. „Toto je choré, má sa venovať šoférovaniu a nie ohrozovať všetkých okolo seba. Aj napriek tomu, že akokoľvek miluje svojho miláčika, veď ohrozuje aj jeho,“ napísal muž.

Ďalší diskutujúci zas poznamenal, že „pes v batožinovom priestore, už vidím, ako by sa zase premotivovaní psičkári oháňali, že je to "týranie" a že nech ten, čo ho tam dal, si sadne do kufra.“

O svoj názor sa podelil i Marek, ktorý dokonca navrhol tri možnosti, ako prepravovať štvornohého kamaráta v aute. „Ideálne do prepravky, v prípade kolízie alebo prudkého brzdenia lepšie ako postroj. V prípade malého psa sa dá zafixovať aj pred spolujazdcovo sedadlo. V prípade väčšieho najlepšie do kufra, aby v prípade problémov nelietala cela prepravka v aute aj so psom,“ vysvetlil diskutér.