FOTO Michal (38) na lyžiarskom sexuálne zneužil svojich žiakov, spišskonovoveský súd dnes rozhodol

Škandalózny prípad sa stal vo štvrtok v lyžiarskom stredisku Hlinčík. Obeťami 38-ročného učiteľa telocviku a informatiky sa stali žiaci siedmeho ročníka základnej školy v Prešove. „Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo,“ povedal jej riaditeľ, ktorý si Michalovo konanie nedokáže vysvetliť, lebo doteraz s ním nemali nijaké problémy. „Mal za sebou niekoľko desiatok kurzov, takže neviem, čo sa stalo,“ doložil.

Michal mal v noci sexuálne zneužiť až 17 chlapcov vo veku asi 12 rokov v izbách ubytovni. Ako informujú tvnoviny.sk učiteľ bol potužený alkoholom. Pred žiakmi masturboval a obchytkával ich na intímnych miestach. Otrasný prípad sa prevalil ráno, keď to školáci oznámili ostatným učiteľom a telefonicky svojim rodičom. Privolaní policajti ho okamžite zatkli. V jednej z izieb zaistili aj biologické stopy.

„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ informovala v piatok hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Prokurátor v sobotu krátko pred 13. hodinou podal návrh na vzatie do väzby. Vyjadril obavu, že učiteľ by ovplyvňoval svedkov. „K podrobnostiam skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže poškodené sú maloleté osoby. Návrh na vzatie do väzby sme odôvodnili obavu, že by obvinený na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a tiež pre obavu, že na slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ povedal pre regionálny denník Korzár košický prokurátor Milan Filičko. Michal sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. „Obvinený podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. O väzbe tak bude s konečnou platnosťou rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ doplnil Filičko.

Nikto dosiaľ nedokáže odhadnúť, aké následky bude mať tento otrasný zážitok na psychiku detí. Z toho dôvodu zavítajú v pondelok do školy psychológovia.