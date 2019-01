Krádež motorky v Žiari nad Hronom: Prípad už rieši polícia, celková škoda je takmer tritisíc eur

Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Petry Kováčikovej sa tam neznámy páchateľ vlámal do garáže, z ktorej ukradol motocykel Kawasaki KX 250-F zelenej farby, čím majiteľovi spôsobil škodu viac ako 2900 eur.

„Ak by niekto vedel poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli so spomínanou krádežou súvisieť, môže ich oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ, alebo na známom telefónnom čísle 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti Facebook,“ dodala hovorkyňa.