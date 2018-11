Martin ponúkol manželke sto dolárov za sex: Keď odmietla, zmenil sa na vraždiacu beštiu

Na súde odznelo, že pár žil oddelene už od roku 2016, ale naďalej spolu trávili čas. V deň keď Sophie zomrela, išli spolu do parku a do baru. Prokurátorka Alexandra Healyová vyhlásila: „Obvinený manželku kontroloval a správal sa žiarlivo a majetnícky celý čas, čo boli spolu a aj potom, ako začali žiť oddelene. Pán Cavanagh sa rýchlo rozčúlil a pokračoval v žiarlivostných prejavoch aj v kontrole svojej ženy. Pokusy začať vzťah s inými mužmi netrvali dlho, pretože obvinený to zistil a kontroloval, s kým sa jeho žena rozpráva.“

Zdroj: Profimedia

Textové správy ukazujú, že stretávaním sa s inými mužmi „sypala soľ do jeho rán“ a jej samej povedal: „Chcem ťa mať ešte jeden raz.“ Telefónne záznamy ukazujú, že telefón obete bol použitý chvíľu po polnoci 20. mája, informuje Metro. Prokurátorka povedala: „Nech už viedlo k uškrteniu Sophie čokoľvek, indície ukazujú, že žiarlivosť a posadnutosť zistiť, s kým bola obeť v kontakte, v tom hrala úlohu.“

Zdroj: Profimedia

Porotcovia sa taktiež dozvedeli o videu, ktoré obvinený poslal spoločnému známemu. Potom, čo jeho žena odišla za iným mužom, si obvinený držal na krku veľký zahnutý nôž. Následne odpadol na podlahu. Polícia zistila, že muž nemá žiadne zranenia a na kamere všetko len predstieral. Video demonštruje stav, v ktorom sa obvinený nachádzal, jeho posadnutosť a žiarlivosť. Telefónne záznamy ukazujú, aký mala žiarlivosť dopad na jeho správanie. Je taktiež podozrivý, že sa nabúral do konta obete na sociálnej sieti match.com, kde jej zmenil profilovú fotografiu a písal, že má rada análny sex. Proces s obvineným pokračuje.