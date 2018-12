Otrasný nález pri kysuckej nemocnici: Hasiči našli mŕtveho muža, druhý skončil v nemocnici

Informáciu potvrdilo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Ako uviedol námestník pre zdravotnú starostlivosť pre neoperačné odbory Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Richard Bobek, druhý muž skončil na úrazovej ambulancii nemocnice a je silno podchladený.

"Postupne začal nadobúdať vedomie, ale nedalo sa s ním nadviazať kontakt. Vzhľadom na tieto okolnosti sme ho prijali na oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Teraz sa podarilo po dlhšom čase namerať jeho telesnú teplotu 24,7 stupňa Celzia, čo je ťažké podchladenie. Robíme ďalšie diagnostické úkony a je v štádiu zohrievania," uviedol Bobek.

Problémoví bezdomovci

Richard Bobek tiež dodal, že muž, ktorý je v súčasnosti hospitalizovaný, bol opakovane ošetrovaný v kysuckej nemocnici pre intoxikáciu alkoholom. "V rokoch 2014 a 2016 mal ťažké úrazy. Vždy v novembri je ošetrovaný pre úrazy hlavy, ktoré si spôsobuje sám tým, že nonstop konzumuje alkohol," priblížil.

Podľa riaditeľa Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Martina Šenfelda pomáha nemocnici s bezdomovcami už štvrtý rok súkromná bezpečnostná služba. "Mali sme množstvo škodových udalostí spôsobených bezdomovcami. Nielen to, ale nechávali sa zatvoriť v nemocnici a nešli potom na toaletu," vysvetlil.

Potrebu podľa jeho slov urobili aj do výťahu či na schodoch. "Mali sme s nimi veľké problémy. Súkromná bezpečnostná služba to sčasti eliminovala. Nie úplne stopercentne, ale už sa to postupne vylepšuje," dodal Šenfeld.