FOTO Auto zhorelo, vodič zraneniam podľahol: Záhadné okolnosti nehody v obci Benkovce

Tragická udalosť sa odohrala krátko pred piatou hodinou ráno. "Bulhar (†68) na osobnom motorovom vozidle zn. Fiat Brava z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, zišiel do priekopy a narazil do betónového premostenia jedného z rodinných domov," opísala okolnosti nehody prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Z vozidla zostal len vrak. Zdroj: KR PZ Prešov

Okoloidúcemu vodičovi sa naskytol otrasný pohľad. No neváhal a muža z auta vytiahol. Havarované vozidlo potom zachvátili plamene. Aj napriek snahe záchranárov Bulhar na mieste zomrel.

Zdroj: KR PZ Prešov

"Pri nehode vznikla na vozidle škoda cca. 200 eur, na betónovom premostení škoda cca. 500 eur," dodala J. Ligdayová s tým, že príčina havárie, ako aj miera zavinenia konkrétnou osobou, je nateraz v štádiu objasňovania. Dopravnú nehodu dokumentuje Okresný dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou.