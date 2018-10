Partia najhlúpejších zlodejov: Vylúpili poštu vo Voderadoch, v mobiloch ukrývali poklad pre policajtov

Slavcho (28), Kristijan (24) a Goran (42). To sú mená troch občanov Macedónska, ktorí majú na rováši lúpežné prepadnutie pošty v obci Voderady. Všetko mali vopred premyslené.

Goran zostal v aute, odparkoval ho pri miestnom cintoríne. Jeho kumpáni poštárky prekvapili, keď prichádzali do práce. Vtlačili ich do budovy, do očí im nastriekali slzný sprej. Padli aj vyhrážky, že použijú zbraň. Podarilo sa im vykradnúť trezor, zobrali peniaze a nasadli do pripraveného auta. Na stope im ale bola policajná hliadka.

Naháňačka a útek

Dvaja z mužov sa neskôr rozhodli, že v úteku budú pokračovať po svojich. Z auta vyskočili a ukryli sa do kukuričného poľa. Goran ale pokračoval v jazde do Jelky. Tam utiekol. "Jeho auto zaistila polícia a na druhý deň vypátrala Slavcha," priblížila polícia na sociálnej sieti. Trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová dodala, že podozrivého dolapili v Sládkovičove. Zaistili aj časť ulúpených peňazí.

Slavcho si s úlovkom urobil selfie. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Máte o nich informácie?

Trojicu mužov medzičasom obvinili zo zločinu lúpeže. Dvoch ale ešte musia dolapiť. O pomoc polícia žiada aj verejnosť. "Slavcha už máme, pátrame po zvyšných dvoch - ich fotky sú nižšie a bez rastrovania tváre. Ak o nich máte akékoľvek informácie, volajte na 158 alebo píšte sem do súkromnej správy na FB," uviedli v príspevku na sociálnej sieti.

Kristijan (24). Zdroj: Facebook/Polícia SR

Polícia sa domnieva, že sa môžu zdržovať v ubytovniach, prípadne si požičiavajú autá. Hrozí im sedem až dvanásť rokov za mrežami. Na objasnení lúpeže sa podieľal tím asi dvadsiatich príslušníkov kriminálnej polície.

Goran (42). Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Pri jej dokumentovaní prispela trnavská polícia k objasneniu trestnej činnosti, pre ktorý bolo vznesené obvinenie za rovnaký trestný čin aj v Žiline," informovala polícia.

