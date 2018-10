Krutá vražda v taxíku: FOTO Jazda sa zmenila sa horor, Tomáš (30) bodol nič netušiaceho pasažiera

Pár minút po polnoci. Nič netušiaci muž nastúpil do taxíka pred pohostinstvom. V tej chvíli pravdepodobne vôbec netušil, že to bude jeho posledná jazda. Po tom, ako otvoril dvere auta, ho útočník s nožom v ruke bodol do hrudníka. Už krátko pred pol jednou hodinou v noci v nemocnici zomrel. Aj tak polícia opisuje okolnosti prípadu, ktorý sa odohral cez víkend v Michalovciach.

Pohotová reakcia policajnej hliadky však viedla k tomu, že útočníka vystopovali ešte v osudnú noc. Policajti si totiž všimli podozrivú jazdu jedného z áut. Nepomohli ani výstražné zvukové znamenia. Vodič síce zastavil, no potom sa dal na útek.

"Po niekoľkých metroch sa ho hliadke podarilo zastaviť a za použitia donucovacích prostriedkov bola osoba podozrivá z jazdy pod vplyvom alkoholu predvedená na obvodné oddelenie k vykonaniu ďalších potrebných úkonov," informovala polícia na sociálnej sieti. Šofér nafúkal 1,56 promile. Našli u neho dva nože a obvinili ho z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Skončil v cele policajného zaistenia.

Policajná skladačka

Preverovaním skutočností však policajti zistili, že existuje dôvodné podozrenie, že opitý vodič neporušil zákon len za volantom. Už v sobotu na sociálnej sieti avizovali, že práve on mohol mať na svedomí úmrtie muža v taxíku.

"Vec vzhľadom na závažnosť skutku na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý v súčasnej dobe vykonáva potrebné procesné úkony a spolu s ďalšími príslušníkmi Policajného zboru udalosť dokumentuje," uviedla polícia v sobotu.

V stredu podozrenie potvrdili. Tomáša z Michaloviec totiž obvinili z vraždy. Prípad je o to desivejší, že muži sa podľa polície vôbec nepoznali. Ak sa preukáže jeho vina, hrozí mu 15 až 20 rokov za mrežami.