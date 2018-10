PRÁVE TERAZ Peter P. obvinený z úkladnej vraždy poslanca Rakovského ide do väzby

BANSKÁ BYSTRICA – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zobral v piatok do väzby Petra P. z Veľkého Krtíša, obvineného z úkladnej vraždy poslanca a právnika Mareka Rakovského.Vražda sa stala pred piatimi rokmi v Žiari nad Hronom.

Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov na slobode a pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený podal voči rozhodnutiu ŠTS sťažnosť, o ktorej v najbližších dňoch rozhodne Najvyšší súd SR. Svoju vinu pred sudcom odmietol. "Obvinený bol vzatý do väzby v súlade s návrhom prokuratúry, preto sa v plnom rozsahu stotožňujeme s rozhodnutím súdu," reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Môj klient vypovedal a rozhodne poprel, že by takýto skutok spáchal. Považuje to za nešťastnú zhodu nejakých okolností, ktoré majú za následok jeho zadržanie, pretože tvrdí, že takýto skutok nikdy nespáchal. Proti uzneseniu sme podali sťažnosť," konštatoval právny zástupca obvineného Jozef Veselý.

Prokurátor ÚŠP a ani Veselý nechceli komentovať informáciu, že obvinený má byť údajne v podmienke za nedovolené ozbrojovanie. Zatiaľ nie je známy ani motív úkladnej vraždy, keďže vyšetrovanie je v úvodnom štádiu. Do úvahy prichádzajú rôzne verzie a žiadna nie je vylúčená, vrátane tej, že Peter P. mal byť "iba" vykonávateľ brutálneho činu. Policajti protizločineckej jednotky NAKA zadržali v stredu (3.10.) v skorých ranných hodinách, počas policajnej akcie Tornádo vo Veľkom Krtíši, dvoch mužov. Vykonali dve domové, ako aj prehliadky iných priestorov.

"Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky NAKA obvinil jednu osobu z trestného činu úkladnej vraždy a spracoval podnet na väzobné stíhanie. Druhá osoba bola po vykonaných procesných úkonoch prepustená," informovala vo štvrtok (4.10.) hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. Žiarskeho poslanca Rakovského zavraždili v roku 2013 a tento brutálny čin dlho traumatizoval celé okresné mesto. Pri vražde bol použitý nástražný výbušný systém, umiestnený na spodnej časti auta. K výbuchu došlo počas jeho riadenia. Právnik nemal šancu prežiť zranenia, ktoré pri ňom utrpel.