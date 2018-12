Obvinený z vraždy poslanca Rakovského zostáva naďalej vo väzbe

Petrovi P. tak nevyšiel ani druhý pokus dostať sa z väzby na slobodu. "Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica, v trestnej veci proti obvinenému P. P. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný v jednočinnom súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia, dňa 14. decembra zamietol žiadosť obvineného P. P. o prepustenie z väzby na slobodu. Sudca neprijal písomný sľub obvineného a väzbu obvineného nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka," uviedla v pondelok hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Rozhodnutie ŠTS nie je právoplatné.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) na svojom neverejnom zasadnutí už v druhej polovici októbra zamietol prvú sťažnosť obvineného voči rozhodnutiu ŠTS, ktorý ho zobral na začiatku tohto mesiaca do väzby. "Najvyšší súd SR na neverejnom zasadnutí zrušil napadnuté uznesenie ŠTS a obvineného Petra P. vzal do väzby z dôvodov uvedených v paragrafe 71, odseku 1, písmeno a a c Trestného poriadku. Senát NS SR sa stotožnil s napadnutým uznesením ŠTS, s výnimkou časti týkajúcej sa dôvodu väzby podľa paragrafu 71, odseku 1, písmena b Trestného poriadku (ovplyvňovanie svedkov - poznámka TASR), ktorého existenciu v predmetnej veci nezistil," povedala vtedy hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Znamenalo to, že Peter P. zostáva vo väzbe z dôvodu možného úteku či pokračovania v trestnej činnosti.

Policajti protizločineckej jednotky NAKA Petra P. zadržali 3. októbra v skorých ranných hodinách počas policajnej akcie Tornádo vo Veľkom Krtíši, pričom pôvodne zadržali dvoch mužov. Vykonali dve domové, ako aj prehliadky iných priestorov. Sudca ŠTS pre prípravné konanie Petra P. zobral do väzby 5. októbra. Dôvodom väzby bola obava z možného úteku, ovplyvňovania svedkov na slobode a pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený podal voči rozhodnutiu ŠTS sťažnosť, o ktorej napokon rozhodol NS SR. Svoju vinu pred sudcom ŠTS odmietol. Žiarskeho poslanca Rakovského zavraždili v roku 2013. Pri vražde bol použitý nástražný výbušný systém umiestnený na spodnej časti auta. K výbuchu došlo počas jeho riadenia. Právnik nemal šancu prežiť zranenia, ktoré pri ňom utrpel.