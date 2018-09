Hrozivá správa: Českú turistiku hromadne znásilnili v Indii! Stratila sa na výlete

Češke sa našťastie podarilo uniknúť, udalosť nahlásila na polícii.

Zdroj: time8.in

INDIA/ ČESKÁ REPUBLIKA - Obyčajná dovolenka sa zmenila na horor. Turistka, podľa indických médií pôvodom z Českej republiky, si vyšla na výlet na bicykli. Zatúlala sa, no napokon sa ukázalo, že to nebolo to najhoršie, čo sa jej prihodilo. Stala sa totiž obeťou sexuálnych chúťok skupiny miestnych mužov. Prípad sa odohral na indickom ostrove Majuli.