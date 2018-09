Utýraná sučka v rieke Hron: Násilník jej predtým odrezal uši, beštia v ľudskej koži uniká

Kto utýral sučku a hodil ju do rieky? Pýta sa polícia v príspevku na sociálnej sieti. Za mestom Žiar nad Hronom sa im totiž naskytol hrozivý pohľad. Pod diaľničným mostom v smere na obec Lovčica, pri takzvanej Lovčianskej zákrute, našli v rieke Hron uhynuté zviera.

Sučke niekto ublížil, potom sa jej surovo zbavil. Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Asi 5-ročná sučka nemeckého ovčiaka mala nezisteným spôsobom odstránené obe uši a na vrchnej časti hlavy krvnú zrazeninu v okolí diery do lebky," opísali nález. Zároveň oslovili verejnosť s tým, že ak by niekto vedel k ohavnému počíňaniu poskytnúť informácie, má to oznámiť na tiesňovej linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom útvare.

Zhrozená verejnosť

Prípad, ktorý sa odohral, nie je ojedinelý. Slovenskými útulkami prejde podľa aktivistov ročne takmer 12-tisíc týraných a nechcených zvierat. Aj pod príspevkom polície sa kopili komentáre, v ktorých ľudia odsudzovali konanie neznámeho páchateľa. "Hovorím to stále a zas.. ľudia už nie sú ľudia, skôr hyeny," znel jeden z komentárov.

Ľudia tiež polemizovali nad tým, prečo sučka prišla o uši. "Je domnienka, že fenka mala možno tetovanie v uškách a preto jej boli odrezané, pracujete s touto alternatívou?" smerovala otázka na políciu. K usmrteniu fenky malo podľa viacerých komentujúcich dôjsť už pred pár dňami. Zviera mali podľa nich zastreliť.