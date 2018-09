Čech dostal podmienku za detské porno: Prišiel domov a urobil ešte desivejšiu vec

ČESKÁ REPUBLIKA - Bol desaťkrát trestaný, no nedal si pokoj. Lukáš Pohanka, ktorého priťahovali fotografie malých detí, si vyslúžil podmienečný trest za detské porno. No napriek sľubom, že sa polepší, mal príbeh omnoho nechutnejší koniec. Ešte v rovnaký večer znovu porušil zákon.

Dostal podmienku, no už vo večerných hodinách začal vydierať dve dievčatá. Mali pritom len 11 a 13 rokov. Svoj čin vopred premyslel. Na sociálnej sieti si vytvoril falošný profil s vymysleným menom. Začal si s nimi písať, a potom od nich chcel, aby sa mu predvádzali v spodnom prádle a poslali mu nahé fotografie. Poslal im aj niekoľko záberov iných obnažených detí. Nátlak však na ne nepôsobil. Preto prišli na rad vyhrážky. O prípade informoval portál novinky.cz.

Znova pred súdom

Brnenský krajský súd si teda na správanie desatkrát trestaného muža posvietil opäť. V stredu mu vymeral osem mesiacov väzenia. Ešte v roku 2016 pritom pred šumperským súdom nešedril sľubmi a prijal podmienečný trest. "Už to všetko skončilo, bola to strašná blbosť, ktorá sa nebude opakovať," kajal sa.

Osem mesiacov za vydieranie, ohrozovanie výchovy dieťaťa a prechovávanie detskej pornografie, sa však Lukášovi zdalo tentokrát priveľa. Odvolal sa. "Opakovane sa priznal, napísal ospravedlňujúci list poškodeným. Nemal v úmysle ich fotky niekam rozposielať. Už musel celú vec vysvetľovať rodine a celé trestné konanie pre neho malo výchovný charakter. Mal by dostať podmienku alebo nižší trest," tvrdil jeho advokát.

Pohanka zas pred sudcom hral na city. "Strašne ma to mrzí najmä kvôli dcére, ktorá ma rok a pol. Chcel by som ju vychovávať spoločne s manželkou. Bol som blbec, vôbec som si v tú chvíľu neuvedomoval, čo robím," hovoril. Súd sa však nedal obmäkčiť jeho rečičkami.

Trefné otázky

"Tak vy ste odsúdený a hneď večer to urobíte znovu?" začala sudkyňa Monika Staniczková a sudca Jozef Tatíček pokračoval s otázkou, akú má spoločnosť garanciu, že to neurobí znovu hneď večer. "Označili ste svoje konanie za vtákovinu, myslíte, že to tak brali aj rodičia tých dievčat?" nedali sa rečami o tom, že má doma malú dcérku, odradiť sudcovia. Odvolania sa napokon Lukáš Pohanka nedočkal.

Súd skonštatoval, že obžalovaný má sklony k trestnému konaniu. Veď napriek tomu, že bol v podmienke, a dostal šancu k náprave, začal ihneď vydierať neplnoleté dievčatá. "Uprimne povedané, ak by sa proti trestu odvolal aj štátny zástupca, uvažovali by sme o prísnejšom potrestaní. Je to recidivista, ani dnes nebol schopný súdu povedať, prečo sa toho vlastne dopustil, je nevyspytateľný a nie je záruka, že sa toho nedopustí znova," znela bodka na súde.