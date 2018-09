Nevyriešené prípady polície: Pátranie po nezvestných, ktorí sa stratili pred rokmi

Zverejnenými nezvestnými sú novinári Miroslav Pejko (nezvestný od 17. marca 2015) a Pavol Rýpal (od 22. apríla 2008). Na zozname sú aj Peter Juhász (od 25. októbra 2000), Ľudmila Klementová (od 24. októbra 2014), Asen Almáši (od 6. apríla 2009), Peter Bodnár (od 17. septembra 2004), Pavol Miko (od 14. marca 2013), Ivan Sýkora (od 2. decembra 2013), Anna Nedzbalová (od júla 2011), Jozef Timuľák (od 26. marca 2017), Iveta Kisová (od 25. apríla 2017) a Roman Konečný (od 6. septembra 2017).

Pred troma dňami (27.8.) bolo 30. výročie, keď sa spred domu v Púchove stratil vtedy päťročný Ľuboš Bednár. Napriek snahe vtedajších príslušníkov Verejnej bezpečnosti a neskôr Policajného zboru, neboli dodnes získané informácie, ktoré by viedli k jeho vypátraniu. V histórii československej kriminalistiky ide o jeden z najstarších a ojedinelých prípadov, keď nebola objasnená nezvestnosť maloletej osoby.

MIROSLAV PEJKO

Dátum narodenia: 29.03.1987

Dátum zmiznutia: 17.3.2015

Opis zmiznutia: Jeho kamarátka uviedla že s nezvestným bola naposledy v kontakte 17.3.2015 okolo 14.00h na sociálnej sieti Facebook, kde sa jej uviedol že musí niekam ísť a či ho chce ešte niekedy v živote vidieť. Neskôr zistila, že naposledy bol videný 17.3.2015 okolo 10.00h na električkovej zastávke Vinohrady.

Popis osoby: výška 160 cm, kučeravé ryšavé vlasy, zelené oči

Popis oblečenia: modré nohavice, sveter, zelená športová obuv.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

PAVOL RÝPAL

Dátum narodenia: 19.12.1968

Dátum zmiznutia: 22.4.2008

Opis zmiznutia: V podnájme zanechal list: „Gabika je mi to veľmi ľúto, ale iné východisko som nenašiel. O mačky nech sa postará (...) a tá kamarátka čo tu má veci sa volá (...) a niečo tu má aj (...). Moje veci môžeš vyhodiť". Pri odchode z bytu v Bratislave si so sebou zobral hotovosť 30 000.- Sk, notebook a fotoaparát. Od tejto doby sa viac svojim príbuzným neozval.

Popis osoby: výška 180 cm, zdanlivý vek 40 rokov, štíhla postava, výška 180 cm, krátke hnedé vlasy, modré oči.

Popis oblečenia: nohavice tmavej farby, čierny sveter, so sebou má modrý ruksak, notebook a cestovný pas

Zvláštne znaky: jazva na hlave – ľavé obočie cca 0,5 cm, materské znamienko – hlava – ľavé ucho o veľkosti šošovice.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

ROMAN KONEČNÝ

Dátum narodenia: 11.06.1965

Dátum zmiznutia: 06.09.2017

Opis zmiznutia: Jeho kamarát uviedol, že ho videl naposledy v Žiline, ul. Jesenského č. 5, odkiaľ odišiel na neznáme miesto.

Popis osoby: nakrátko zostrihané prešedivelé vlasy, hnedé oči, výška 178 cm

Popis oblečenia: naposledy mal oblečené tmavo čierne turistické nohavice, červenú flisovanú bundu.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

PAVOL MIKO

Dátum narodenia: 23.08.1969

Dátum zmiznutia: 14.3.2013

Opis zmiznutia: Odišiel od svojej matky a nedal o sebe vedieť.

Popis osoby: výška 176 cm, štíhla postava, hnedé oči, hnedé krátke rovné vlasy.

Popis oblečenia: modré rifle, čierna flaušová bunda s kapucňou, čierne botasky.

Zvláštne znaky: tetovanie – ľavé rameno – motív - vták.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

ASEN ALMÁŠI

Dátum narodenia: 12.7.1965

Dátum zmiznutia: 6.4.2009

Opis zmiznutia: Odišiel z miesta trvalého bydliska hodinou na neznáme miesto. Je dôvodný predpoklad, že odišiel nezisteným autom striebornej farby, pravdepodobne s evidenčným číslom so začiatočnými písmenami BB.

Popis osoby: Je vysoký 173 cm, má na krátko ostrihané hnedé prešedivené vlasy, hnedé a výrazne tvarované fúzy a hnedé oči.

Popis oblečenia: Naposledy mal na sebe oblečené čierne rifle s koženým opaskom, čiernu bundu "prechodnú", košeľu bavlnenej modro-čiernej farby s kockovaným vzorom, čierne semišové členkové poltopánky na šnurovanie.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

ĽUDMILA KLEMENTOVÁ

Dátum narodenia: 12.05.1993

Dátum zmiznutia: 24.10.2014

Opis zmiznutia: Naposledy sa zdržiavala v podniku Luna na Mostnej ulici v Nitre, odkiaľ mala po polnoci z piatka na sobotu odísť za svojim priateľom , kde sa však už nedostavila.

Popis osoby: Je vysoká približne 160 centimetrov, má štíhlu postavu, čierne rovné vlasy po plecia a hnedé oči.

Popis oblečenia: Naposledy mala na sebe oblečené krátke čierne minišaty na ramienka, čiernu koženú bundu a hnedé silonky, na ktorých mala čierne podkolienky. Obuté mala hnedé topánky po členky so šnúrkami.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

JOZEF TIMUĽAK

Dátum narodenia: 25.06.1964

Dátum zmiznutia: 26.03.2017

Opis zmiznutia: Odišiel zo Zariadenia sociálnych služieb ANTIG ul. Mierová č. 63, a od tejto doby o sebe nepodal žiadnu správu a do miesta súčasného bydliska sa nevrátil. Nezvestný nevedel reálne uvažovať po viacnásobných operáciách hlavy.

Popis osoby: vysoký okolo 170 cm, štíhlej postavy, na hlave plešina s jazvami po operáciách.

Popis oblečenia: šedé tepláky, papuče nezistenej farby, pásikové tričko s krátkym rukávom hnedej farby.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

IVAN SÝKORA

Dátum narodenia: 14.11.1970

Dátum zmiznutia: 2.12.2013

Opis zmiznutia: Bol videný pracovníčkou hotela na Prešovskej ulici v Bratislave a od uvedenej doby nedvíha mobilný telefón a doposiaľ sa zdržiava na neznámom mieste.

Popis osoby: výška 188 cm, postava primeraná výške, bez vlasov - vyholený, farba očí hnedá.

Popis oblečenia: tmavomodré rifle, bledomodrá košeľa, čierna bunda zn. Massimo Dutti, čierne tenisky zn. Louis Vuitton, boxerky biele Armani, mal pri sebe mob. tel. zn. I-phone 5, peňaženka zn. Louis Vuitton, OP, VP, hodinky zn. Breitlig.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

PETER JUHÁSZ

Dátum narodenia: 27.05.1981

Dátum zmiznutia: 25.10.2000

Opis zmiznutia: Odišiel z domu bez dokladov a bez financií. Doposiaľ nebol lokalizovaný nikde na Slovensku, ani v zahraničí.

Popis osoby: krátke hnedé vlasy, hnedé oči, štíhla postava, kríval na pravú nohu.

Popis oblečenia: nezistené.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

IVETA KISOVÁ

Dátum narodenia: 05.04.1969

Dátum zmiznutia: 25.04.2017

Opis zmiznutia: Odišla z miesta zamestnania v Štátnom divadle v Košiciach na Hlavnej ulici. Posledné známe miesto podľa výpisu hovorov z mobilného telefónu používaného nezvestnou osobou je zo dňa 25.04.2017 v čase o 22.27 hod. na Palackého ulici v Košiciach, kedy menovaná osoba vykonala telefonický hovor s priateľkou, ktorej uviedla, že je v spoločnosti doposiaľ nestotožnenej osoby.

Popis osoby: 168 cm vysoká, plnoštíhlej postavy, červené vlasy po ramená, modré oči.

Popis oblečenia: nezistené.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

ANNA NEDZBALOVÁ

Dátum narodenia: 14.06.1951

Dátum zmiznutia: júl 2011

Opis zmiznutia: Odišla z miesta trvalého bydliska na neznáme miesto a doposiaľ nepodal príbuzným o sebe žiadnu správu ani sa do miesta trvalého bydliska nevrátila.

Popis osoby: vysoká 165 cm, plnoštíhlej postavy, vlasy hnedé krátke, oválna tvár.

Popis oblečenia: nezistené.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

PETER BODNÁR

Dátum narodenia: 14.10.1982

Dátum zmiznutia: 17.09.2004

Opis zmiznutia: Odišiel z bytu v Bratislave – Petržalke, kde býval v podnájme. Aj v toto ráno odišiel do zamestnania, kde však neprišiel.

Popis osoby: 162 cm vysoký, stredná postava, podlhovastá tvar, stredné čelo, krátke čierne vlasy, hnedé oči.

Popis oblečenia: nezistený.