Otrasný prípad na Orave: Jakubko (†1,5) trpel do poslednej chvíle, zomrel matke v náručí!

Malý Jakubko Puvák sa nedožil ani dvoch rokov. Bol to veselý chlapec, ktorého rodičia milovali. Bohužiaľ, po zdravotných komplikáciách zomrel po prevoze v martinskej nemocnici. Postup lekárov, ktorí chlapčekovi naordinovali zvláštnu liečbu, už vyšetruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a polícia. Jeho zdravotnú dokumentáciu má k dipozícii denník SME, ktorý o šokujúcom postupe lekárov informoval.

Kvôli zápche šesť klystírov

Matka Dagmara je zo smrti svojho malého anjelika zdrvená. Dodnes bojuje za spravodlivosť. „Spadla som na kolená. Zatmelo sa mi pred očami a len som kričala,“ povedala matka pri spomienke na smrť svojho syna. Postup dolnokubínskych lekárov totiž mnohých šokoval. Jakubka liečili v nemocnic kvôli zápche. Problémy začal mať minulý rok v novembri. Jeho matka preto navštívila miestnu lekárku v ich obci v okrese Námestovo.

Lekárka mu dala niekoľko druhov liekov. „Dala mu duphalac, sabsimplex a biogayu, pričom mi povedala že mám prísť k nej, ak Jakubko nebude kakať viac ako šesť dní,“ uviedla pre portál Dagmara. Problémy však pretrvávali aj naďalej a tak sa na ôsmy deň dohodla s pediatričkou, že s Jakubkom pôjde do nemocnice v Dolnom Kubíne. Lekári spravili chlapčekovi odbery a nasledovalo šesť klystírov a otrasný prístup.

Zamlčali diagnózu

Po príchode do nemocnice dostal jeden klystír. Keď ho doniesli k matke do izby, nechcel sa od nej ani pohnúť. Bol nesvoj a Dagmara vedela, že niečo nie je v poriadku. Matka mu dala vypiť dva džbány čaju, no sestrička ju obvinila, že chlapec je dehydrovaný. Dokonca na ňu chceli zavolať sociálku. „Okolo šiestej večer prišla tá istá sestrička a nablačala na mňa, či som jej nerozumela, že dieťa mám ’donútiť srať’,“ opísala zhrozená matka. Malý Jakubko sa snažil spolupracovať, no nešlo mu to.

Sestričky ubezpečili Dagmaru, že výsledky sú dobré, no nebola to celkom pravda. V dokumentácii totiž bolo napísané ochorenie dolichosigma s otáznikom. Ide o abnormálne predĺženie esovitej kľučky hrubého čreva. V dôsledku toho sa v čreve zasekne obsah, ktorý by sa mal vylúčiť. Druhý deň v nemocnici sa chlapcov stav rapídne zhoršil. Nechcel nič, piť, jesť, hrať sa, len ležal a vracval. Po vizite nariadili Jakubkovi ďalší klystír a prenuli ho na oddelenie, kde mu mal lekár ručne potiahnuť stolicu.

Obrovské utrpenie

Lekár bol podľa slov Dagmar odmeraný. „Pýtal sa, čo ako matka Jakubkovi robím, že či som si nevšimla, že dieťa je zapečené. Bol drzý a arogantný,“ povedala o vyšetrení s tým, že lekár ich neskôr poslal preč, pretože urevané decko nebude vyšetrovať. Chlapcovi nič nepomohlo, preto mu naordinovali, že má chodiť. „Že to z neho musí vypadnúť,“ spomína si jeho mama. Nikto si ich nevšímal a nikto nedbal na to, že slabne a vracia. „Plnili ho klystírom a nič neodchádzalo,“ uviedla Dagmar. Situácia sa ešte zhoršila.

Okolo druhej v noci ďalšieho dňa začal Jakubko vracať veľkým prúdom niečo hnedé. Dagmara vybehla na chodbu. Nik tam nebol a nik ani neprišiel. Podľa matkiných slov prišla sestra až pred piatou ráno. Keď sa dozvedela, čo sa stalo, zalarmovala doktorku. Poslali ich na RTG vyšetrenie, no črevá chlapčeka už nepracovali. Začal sa riešiť presun do Univerzitnej nemocnice. Tam však zistili, že na CD s RTG vyšetrenie nič nie je a museli vyšetrenie zopakovať. Ďalší klystír už nepomohol a Jakubko zomrel matke v náručí o trištvrte na jedenásť doobeda. Oficiálnou príčinou bola sepsa.

Miestny primár bol v šoku

„V tej chvíli som si myslela, že zomriem aj ja. Stratila som zmysel života. Denno denne plačem, je to zlé, všetko je zlé,“ spomína na obrovskú tragédiu Dagmara. Chlapček absolvoval celkovo šesť klystírov a obrovské utrpenie. Posledný klystír v Univerzitnej nemocnic v Martine mu už nepomohol. Keď sa však miestny primár dozvedel, koľko klystírov musel chlapček absolvovať, ostal zhrozený.

Podľa neho by toko klystírov nezvládol ani dospelý človek. Prípad bol medializovaný aj v minulosti. V súčasnosti rieši postup lekárov a sestričiek polícia aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe podnetu vykonáva dohľad u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, to znamená, že dohľad ešte nie je ukončený. O výsledku dohľadu môže úrad informovať až po jeho ukončení,“ uviedla pre Topky hovorkyňa úradu Erika Kováčiková.